Сонце вкотре остаточно вийшло із берегів: озвучено прогноз про небезпечну магнітну бурю

Сонячна активність поступово наближається до спаду, адже наша зоря рухається до мінімуму свого поточного циклу. Водночас повністю спокійним Сонце назвати не можна: на його поверхні продовжують виникати плями та відбуватися спалахи. Лише нещодавно вчені зафіксували 10 сонячних спалахів протягом однієї доби. Такі явища нерідко супроводжуються корональними викидами маси (КВМ) — потоками плазми та заряджених частинок, які після досягнення Землі здатні провокувати геомагнітні збурення.

Фото: з відкритих джерел

За інформацією ресурсу SpaceWeather, один із таких корональних викидів прямує у бік нашої планети. Очікується, що він взаємодіятиме з верхніми шарами земної атмосфери 12 серпня. Фахівці прогнозують магнітну бурю рівня G1 або G2, тобто слабкої чи помірної сили. Одним із найбільш помітних наслідків такого явища може стати поява полярного сяйва у регіонах, де зазвичай його побачити складніше.

Цікаво, що геомагнітне збурення припаде на день, коли відбудеться повне сонячне затемнення. А вже в ніч із 12 на 13 серпня спостерігачі зможуть побачити пік одного з найвідоміших метеорних потоків року — Персеїд. Таким чином, середина серпня може подарувати любителям астрономії одразу кілька яскравих небесних явищ.

Магнітні бурі виникають через взаємодію потоків заряджених сонячних частинок із магнітним полем Землі. Їхня сила та тривалість можуть бути різними. Під час сильніших геомагнітних збурень можливі тимчасові проблеми з радіозв’язком, навігаційними системами та іншими технологіями.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що 7 серпня геомагнітна ситуація на Землі залишається спокійною, однак уже найближчими днями очікується помітне посилення сонячної активності. За попередніми прогнозами, 8 серпня розпочнеться магнітна буря, яка триватиме щонайменше до 9 серпня. У цей період метеочутливі люди можуть відчути погіршення самопочуття, тому фахівці радять заздалегідь подбати про своє здоров'я.