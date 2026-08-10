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Солнце в очередной раз окончательно вышло из берегов: озвучен прогноз об опасной магнитной буре

Жители некоторых регионов мира будут иметь шанс наблюдать полярное сияние

10 августа 2026, 17:55
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Клименко Елена

Солнечная активность постепенно приближается к убыли, ведь наша заря движется к минимуму своего текущего цикла. В то же время, полностью спокойным Солнце назвать нельзя: на его поверхности продолжают возникать пятна и вспышки. Только недавно ученые зафиксировали 10 солнечных вспышек в течение суток. Такие явления нередко сопровождаются корональными выбросами массы (КВМ) — потоками плазмы и заряженных частиц, которые по достижении Земли способны провоцировать геомагнитные возмущения.

Солнце в очередной раз окончательно вышло из берегов: озвучен прогноз об опасной магнитной буре

Фото: из открытых источников

По информации ресурса SpaceWeather, один из таких корональных выбросов следует в сторону нашей планеты. Ожидается, что он будет взаимодействовать с верхними слоями земной атмосферы 12 августа. Специалисты прогнозируют магнитную бурю уровня G1 или G2, то есть слабой или умеренной силы. Одним из наиболее заметных последствий такого явления может стать появление полярного сияния в регионах, где его увидеть сложнее.

Интересно, что геомагнитное возмущение придется на день, когда произойдет полное солнечное затмение. А уже в ночь с 12 на 13 августа наблюдатели смогут увидеть пик одного из самых известных метеорных потоков года – Персеид. Таким образом, средина августа может подарить любителям астрономии сразу несколько ярких небесных явлений.  

Магнитные бури возникают из-за взаимодействия потоков заряженных солнечных частиц с магнитным полем на Земле. Их сила и продолжительность могут быть разными. Во время более сильных геомагнитных возмущений возможны временные проблемы с радиосвязью, навигационными системами и другими технологиями.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что 7 августа геомагнитная ситуация на Земле остается спокойной, однако уже в ближайшие дни ожидается заметное усиление солнечной активности. По предварительным прогнозам, 8 августа начнется магнитная буря, которая продлится, по меньшей мере, до 9 августа. В этот период метеочувствительные люди могут ощутить ухудшение самочувствия, поэтому специалисты советуют заранее позаботиться о своем здоровье.



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