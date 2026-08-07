Земля опинилася у полоні затяжного мегашторму на Сонці: експерти ошелешили наслідками

7 серпня геомагнітна ситуація на Землі залишається спокійною, однак уже найближчими днями очікується помітне посилення сонячної активності. За попередніми прогнозами, 8 серпня розпочнеться магнітна буря, яка триватиме щонайменше до 9 серпня. У цей період метеочутливі люди можуть відчути погіршення самопочуття, тому фахівці радять заздалегідь подбати про своє здоров'я.

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За даними сервісу Meteoagent, 7 серпня К-індекс становить 3,7, що відповідає "зеленому" рівню геомагнітної активності. Це означає, що суттєвих збурень магнітного поля наразі не прогнозується. Також у межах норми залишаються показники сонячного спалаху класу B3 та резонансу Шумана, які свідчать про стабільний стан геофізичних процесів.

Втім, уже з п'ятниці ситуація може змінитися. Очікується підвищення геомагнітної активності, яке здатне вплинути не лише на роботу окремих технічних систем, а й на самопочуття людей, особливо тих, хто чутливо реагує на зміни погоди та магнітного поля Землі.

Під час магнітних бур найчастіше спостерігаються головний біль, запаморочення, слабкість, сонливість, підвищення артеріального тиску, біль у суглобах і спині, а також можливе загострення хронічних захворювань. У деяких людей можуть виникати дратівливість, швидка втомлюваність або порушення сну.

Щоб легше перенести період підвищеної сонячної активності, лікарі рекомендують дотримуватися простих профілактичних заходів. Насамперед варто скоригувати раціон, обмеживши жирну, гостру та важку їжу. Натомість перевагу бажано віддати овочам, сезонним фруктам, горіхам, рибі та достатній кількості води.

Портал "Коментарі" вже писав, що після кількох днів стабільної геомагнітної обстановки на Землі очікується нове зростання сонячної активності. За прогнозом учених Британської геологічної служби, уже найближчими днями планету накриє магнітна буря рівня G1.