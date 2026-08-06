Такого рівня коливань витримає не кожен: експерти попередили про наближення небезпечного шторму

Після кількох днів стабільної геомагнітної обстановки на Землі очікується нове зростання сонячної активності. За прогнозом учених Британської геологічної служби, уже найближчими днями планету накриє магнітна буря рівня G1.

Фото: з відкритих джерел

Станом на 6 серпня геомагнітна ситуація залишається спокійною. Однак фахівці прогнозують, що вже 7 серпня активність почне зростати, а 7–8 серпня очікується магнітна буря, яка відповідатиме червоному рівню за шкалою геомагнітних збурень.

За даними сервісу Meteoagent, сьогодні К-індекс становить 2,1, що відповідає низькому рівню геомагнітної активності. Також на Сонці зафіксовано спалах класу B4, який не становить серйозної загрози для Землі.

Водночас уже 7 серпня прогнозується підвищення К-індексу до 3,7, що свідчитиме про посилення геомагнітних коливань. Наступного дня, 8 серпня, показник, за попередніми оцінками, знизиться до 2,7, а активність поступово почне слабшати.

Крім того, фахівці звертають увагу на резонанс Шумана, який наразі перебуває на жовтому рівні. Цей показник характеризує електромагнітні коливання в атмосфері Землі та може змінюватися під час періодів підвищеної сонячної активності.

Під час магнітних бур метеочутливі люди іноді можуть відчувати головний біль, втому, перепади артеріального тиску або порушення сну. Медики рекомендують у такі дні дотримуватися режиму відпочинку, уникати надмірних фізичних навантажень, пити достатньо води та, за потреби, контролювати стан здоров'я.

Портал "Коментарі" вже писав, що у середу, 5 серпня, на Землі прогнозується магнітна буря рівня G1. Вона належить до жовтого рівня геомагнітної активності та вважається слабкою, однак може вплинути як на роботу окремих технічних систем, так і на самопочуття людей, чутливих до змін космічної погоди.