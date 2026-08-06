logo_ukra

BTC/USD

65242

ETH/USD

1931.04

USD/UAH

44.76

EUR/UAH

51.61

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Екологія Такого рівня коливань витримає не кожен: експерти попередили про наближення небезпечного шторму
commentss НОВИНИ Всі новини

Такого рівня коливань витримає не кожен: експерти попередили про наближення небезпечного шторму

Британські вчені попереджають про зростання геомагнітної активності: після кількох спокійних днів на Землі очікується магнітна буря рівня G1

6 серпня 2026, 19:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Після кількох днів стабільної геомагнітної обстановки на Землі очікується нове зростання сонячної активності. За прогнозом учених Британської геологічної служби, уже найближчими днями планету накриє магнітна буря рівня G1.

Такого рівня коливань витримає не кожен: експерти попередили про наближення небезпечного шторму

Фото: з відкритих джерел

Станом на 6 серпня геомагнітна ситуація залишається спокійною. Однак фахівці прогнозують, що вже 7 серпня активність почне зростати, а 7–8 серпня очікується магнітна буря, яка відповідатиме червоному рівню за шкалою геомагнітних збурень.

За даними сервісу Meteoagent, сьогодні К-індекс становить 2,1, що відповідає низькому рівню геомагнітної активності. Також на Сонці зафіксовано спалах класу B4, який не становить серйозної загрози для Землі.

Водночас уже 7 серпня прогнозується підвищення К-індексу до 3,7, що свідчитиме про посилення геомагнітних коливань. Наступного дня, 8 серпня, показник, за попередніми оцінками, знизиться до 2,7, а активність поступово почне слабшати. 

Крім того, фахівці звертають увагу на резонанс Шумана, який наразі перебуває на жовтому рівні. Цей показник характеризує електромагнітні коливання в атмосфері Землі та може змінюватися під час періодів підвищеної сонячної активності.

Під час магнітних бур метеочутливі люди іноді можуть відчувати головний біль, втому, перепади артеріального тиску або порушення сну. Медики рекомендують у такі дні дотримуватися режиму відпочинку, уникати надмірних фізичних навантажень, пити достатньо води та, за потреби, контролювати стан здоров'я.

Портал "Коментарі" вже писав, що у середу, 5 серпня, на Землі прогнозується магнітна буря рівня G1. Вона належить до жовтого рівня геомагнітної активності та вважається слабкою, однак може вплинути як на роботу окремих технічних систем, так і на самопочуття людей, чутливих до змін космічної погоди.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини