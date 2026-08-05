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Ця магнітна буря надовго запам'ятається кожному: тривожне попередження про потужний удар Сонця

У вівторок геомагнітне поле буде спокійним або слабко збуреним, а сонячна активність — помірною з імовірністю спалаху класу X.

5 серпня 2026, 17:20
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Клименко Елена

У середу, 5 серпня, на Землі прогнозується магнітна буря рівня G1. Вона належить до жовтого рівня геомагнітної активності та вважається слабкою, однак може вплинути як на роботу окремих технічних систем, так і на самопочуття людей, чутливих до змін космічної погоди.

Ця магнітна буря надовго запам'ятається кожному: тривожне попередження про потужний удар Сонця

Фото: з відкритих джерел

За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), геомагнітне збурення може спричинити незначні перебої в роботі енергетичних систем, а також вплинути на навігацію деяких видів птахів і тварин, які орієнтуються за магнітним полем Землі.

Фахівці попереджають, що під час магнітних бур метеозалежні люди, особливо літні, можуть відчувати погіршення самопочуття. Серед найпоширеніших симптомів — головний біль, втома, запаморочення, перепади артеріального тиску, безсоння та підвищена дратівливість. Медики рекомендують у такі дні уникати надмірних фізичних навантажень, дотримуватися режиму сну, пити достатньо води та більше часу проводити на свіжому повітрі. 

За останню добу Сонце залишалося помірно активним. Астрономи зафіксували вісім спалахів класу C та чотири спалахи класу M, найпотужнішим із яких став спалах М4.1. Спалахи М-класу належать до середніх за силою, однак у деяких випадках можуть супроводжуватися сонячними радіаційними бурями. 

Прогноз на найближчі дні свідчить, що сонячна активність залишатиметься помірною. Водночас фахівці не виключають можливості виникнення потужного спалаху класу X, який є найвищим за класифікацією сонячних спалахів. 

Портал "Коментарі" вже писав, що у вівторок, 4 серпня, суттєвих магнітних бур на Землі не прогнозують, проте астрономи продовжують стежити за активністю Сонця через можливість виникнення спалахів класу М. Хоча сонячна активність залишається низькою, повністю виключати її посилення фахівці не радять.



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