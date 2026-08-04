Страшна буря на Сонці спричинить тотальний хаос: тривожний прогноз шокує

У вівторок, 4 серпня, суттєвих магнітних бур на Землі не прогнозують, проте астрономи продовжують стежити за активністю Сонця через можливість виникнення спалахів класу М. Хоча сонячна активність залишається низькою, повністю виключати її посилення фахівці не радять.

Фото: з відкритих джерел

За прогнозом метеорологів, геомагнітне поле Землі протягом дня коливатиметься від спокійного до помірно активного рівня. Магнітосфера залишатиметься дещо збудженою, проте підстав очікувати на сильні геомагнітні бурі поки немає.

Спостереження за останню добу також свідчать про спокійну ситуацію на Сонці. Дослідники зафіксували лише один сонячний спалах класу С, який відноситься до категорії слабких і не становить небезпеки для Землі. У той самий час можливість появи спалахів класу М зберігається, хоча їх ризик оцінюється як низький.

За попередніми прогнозами, до 7 серпня потужних магнітних бур не очікується. Якщо сонячна активність не зростатиме, геомагнітний стан буде стабільним.

Попри це лікарі нагадують, що навіть незначні коливання геомагнітного поля можуть впливати на людей з підвищеною метеочутливістю. Деякі можуть скаржитися на головний біль, втому, сонливість, перепади артеріального тиску або погіршення загального самопочуття. Особливо уважними до свого здоров'я рекомендують бути людям із серцево-судинними захворюваннями та хронічними недугами.

Щоб легше перенести можливі зміни геомагнітної обстановки, фахівці радять дотримуватись режиму сну, пити достатню кількість води, уникати надмірних фізичних навантажень, обмежити вживання алкоголю та кофеїну, а також проводити більше часу на свіжому повітрі.

Раніше "Коментарі" вже писали , що у понеділок, 3 серпня, Землю накрила потужна магнітна буря червоного рівня. За даними сервісу Meteoagent, геомагнітна активність досягла К-індексу 5,1, що відповідає рівню G1 і може впливати на самопочуття метеочутливих людей.