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Страшная буря на Солнце повлечет за собой тотальный хаос: тревожный прогноз шокирует

Специалисты прогнозируют спокойную геомагнитную ситуацию 4 августа, однако предупреждают о вероятности солнечных вспышек средней мощности, требующих дальнейшего наблюдения.

4 августа 2026, 16:05
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Клименко Елена

Во вторник, 4 августа, существенных магнитных бурь на Земле не прогнозируют, однако астрономы продолжают следить за активностью Солнца из-за возможности возникновения вспышек класса М. Хотя солнечная активность остается низкой, полностью исключать ее усиление специалисты не советуют.

Страшная буря на Солнце повлечет за собой тотальный хаос: тревожный прогноз шокирует

Фото: из открытых источников

По прогнозу метеорологов, геомагнитное поле Земли в течение дня будет колебаться от спокойного до умеренно активного уровня. Магнитосфера будет оставаться несколько возбужденной, однако оснований ожидать сильных геомагнитных бурь пока нет.

Наблюдения за последние сутки также свидетельствуют о спокойной ситуации на Солнце. Исследователи зафиксировали лишь одну солнечную вспышку класса С, которая относится к категории слабых и не представляет опасности для Земли. В то же время возможность появления вспышек класса М сохраняется, хотя их риск оценивается как низкий.

По предварительным прогнозам, до 7 августа мощных магнитных бурь не ожидается. Если солнечная активность не будет расти, геомагнитное состояние будет стабильным.

Несмотря на это, врачи напоминают, что даже незначительные колебания геомагнитного поля могут влиять на людей с повышенной метеочувствительностью. Некоторые могут жаловаться на головную боль, усталость, сонливость, перепады АД или ухудшение общего самочувствия. Особенно внимательными к своему здоровью рекомендуют быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими недугами.

Чтобы легче перенести возможные изменения геомагнитной обстановки, специалисты советуют соблюдать режим сна, пить достаточное количество воды, избегать чрезмерных физических нагрузок, ограничить употребление алкоголя и кофеина, а также проводить больше времени на открытом воздухе.

Ранее "Комментарии" уже писали , что в понедельник, 3 августа, Землю накрыла мощная магнитная буря красного уровня. По данным сервиса Meteoagent, геомагнитная активность достигла К-индекса 5,1, что соответствует уровню G1 и может влиять на самочувствие метеочувствительных людей.



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