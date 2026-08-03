Мегапотужна буря на Сонці спричинила хаос: тривожний прогноз на початку тижня

У понеділок, 3 серпня, Землю накрила потужна магнітна буря червоного рівня. За даними сервісу Meteoagent, геомагнітна активність досягла К-індексу 5,1, що відповідає рівню G1 та може впливати на самопочуття метеочутливих людей.

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Фахівці прогнозують, що геошторм матиме короткочасний характер. Уже 4 серпня сонячна активність має знизитися до 3,3 бала, що відповідає зеленому рівню та не становить суттєвої загрози. Ще спокійнішою ситуація очікується 5 серпня, коли К-індекс становитиме лише 1,7 бала.

Водночас, за інформацією Meteoprog, протягом 3 серпня магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані. Попри це, рівень сонячної активності загалом залишається низьким.

За останню добу на Сонці зафіксували п'ять спалахів класу С, які не мають значного впливу на Землю. Водночас учені оцінюють імовірність виникнення спалахів М-класу у 30%, а шанс потужних спалахів Х-класу та сильних геомагнітних штормів становить близько 5%. Також астрономи спостерігають на поверхні Сонця 42 активні сонячні плями.

Фахівці нагадують, що магнітні бурі можуть позначатися на самопочутті частини людей. У дні підвищеної геомагнітної активності деякі можуть відчувати головний біль, втому, сонливість, запаморочення, перепади артеріального тиску або дратівливість.

Лікарі рекомендують у такі періоди більше відпочивати, підтримувати водний баланс, уникати надмірних фізичних навантажень, а також обмежити вживання алкоголю та великої кількості кави. Людям із серцево-судинними захворюваннями радять уважніше стежити за своїм станом і виконувати рекомендації лікаря.

За попередніми прогнозами, вже з 4 серпня геомагнітна ситуація стабілізується, а найближчими днями суттєвих магнітних бур не очікується.

Портал "Коментарі" вже писав про потужну магнітну бурю 31 липня.