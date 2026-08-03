Мегамощная буря на Солнце вызвала хаос: тревожный прогноз в начале недели

В понедельник, 3 августа, Землю покрыла мощная магнитная буря красного уровня. По данным сервиса Meteoagent, геомагнитная активность достигла К-индекса 5,1, что соответствует уровню G1 и может влиять на самочувствие метеочувствительных людей.

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Специалисты прогнозируют, что геошторм будет носить кратковременный характер. Уже 4 августа солнечная активность должна снизиться до 3,3 балла, что соответствует зеленому уровню и не представляет существенной угрозы. Еще более спокойной ситуация ожидается 5 августа, когда К-индекс составит всего 1,7 балла.

В то же время, по информации Meteoprog, 3 августа магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. Тем не менее, уровень солнечной активности в целом остается низким.

За последние сутки на Солнце зафиксировали пять вспышек класса С, которые не оказывают значительного влияния на Землю. В то же время, ученые оценивают вероятность возникновения вспышек М-класса в 30%, а шанс мощных вспышек Х-класса и сильных геомагнитных штормов составляет около 5%. Также астрономы наблюдают на поверхности Солнца 42 активных солнечных пятна.

Специалисты напоминают, что магнитные бури могут отражаться на самочувствии части людей. В дни повышенной геомагнитной активности некоторые могут испытывать головную боль, усталость, сонливость, головокружение, перепады АД или раздражительность.

Врачи рекомендуют в такие периоды больше отдыхать, поддерживать водный баланс, избегать чрезмерных физических нагрузок, а также ограничить употребление алкоголя и большого количества кофе. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями советуют более внимательно следить за своим состоянием и выполнять рекомендации врача.

По предварительным прогнозам, уже с 4 августа геомагнитная ситуация стабилизируется, а в ближайшие дни существенных магнитных бурь не ожидается.

Портал "Комментарии" уже писал о мощной магнитной буре 31 июля.