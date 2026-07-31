logo_ukra

BTC/USD

63875

ETH/USD

1886.63

USD/UAH

44.69

EUR/UAH

51.27

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Екологія Сонце демонструє нетипову активність: чого чекати від магнітної бурі 31 липня
commentss НОВИНИ Всі новини

Сонце демонструє нетипову активність: чого чекати від магнітної бурі 31 липня

31 липня магнітосфера Землі залишатиметься збудженою, однак сильних магнітних бур не прогнозують. Експерти пояснили, якою буде сонячна активність і хто може відчути її вплив

31 липня 2026, 14:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

У п'ятницю, 31 липня, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, однак фахівці не прогнозують сильних магнітних бур. Попри це геомагнітне поле протягом доби може змінюватися від спокійного до активного рівня, тому метеочутливим людям варто уважніше стежити за своїм самопочуттям.

Сонце демонструє нетипову активність: чого чекати від магнітної бурі 31 липня

Фото: з відкритих джерел

За даними фахівців Meteoprog, протягом останньої доби сонячна активність залишалася низькою. На Сонці зафіксували три спалахи класу С, які не здатні суттєво вплинути на геомагнітну ситуацію на Землі.

Водночас прогноз на 31 липня свідчить, що певні коливання магнітного поля все ж можливі. Імовірність малого геомагнітного шторму оцінюється у 15%, тоді як шанс виникнення потужної магнітної бурі становить лише 1%.

Крім того, експерти оцінюють імовірність виникнення сонячних спалахів М-класу у 25%, тоді як ризик появи найпотужніших спалахів Х-класу залишається мінімальним — лише 1%. Станом на сьогодні на поверхні Сонця зафіксовано близько 50 сонячних плям.

Попри відносно спокійну космічну погоду, лікарі нагадують, що навіть незначні геомагнітні коливання можуть впливати на людей, чутливих до змін атмосферних і магнітних умов. Найчастіше у такі дні люди скаржаться на головний біль, слабкість, швидку втому, сонливість, перепади артеріального тиску та порушення сну.

Портал "Коментарі" вже писав, що наприкінці липня геомагнітна ситуація, за попередніми прогнозами, залишатиметься стабільною. Фахівці не очікують потужних магнітних бур, а показники сонячної активності наразі не свідчать про суттєві ризики для магнітосфери Землі.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини