Сонце демонструє нетипову активність: чого чекати від магнітної бурі 31 липня

У п'ятницю, 31 липня, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, однак фахівці не прогнозують сильних магнітних бур. Попри це геомагнітне поле протягом доби може змінюватися від спокійного до активного рівня, тому метеочутливим людям варто уважніше стежити за своїм самопочуттям.

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За даними фахівців Meteoprog, протягом останньої доби сонячна активність залишалася низькою. На Сонці зафіксували три спалахи класу С, які не здатні суттєво вплинути на геомагнітну ситуацію на Землі.

Водночас прогноз на 31 липня свідчить, що певні коливання магнітного поля все ж можливі. Імовірність малого геомагнітного шторму оцінюється у 15%, тоді як шанс виникнення потужної магнітної бурі становить лише 1%.

Крім того, експерти оцінюють імовірність виникнення сонячних спалахів М-класу у 25%, тоді як ризик появи найпотужніших спалахів Х-класу залишається мінімальним — лише 1%. Станом на сьогодні на поверхні Сонця зафіксовано близько 50 сонячних плям.

Попри відносно спокійну космічну погоду, лікарі нагадують, що навіть незначні геомагнітні коливання можуть впливати на людей, чутливих до змін атмосферних і магнітних умов. Найчастіше у такі дні люди скаржаться на головний біль, слабкість, швидку втому, сонливість, перепади артеріального тиску та порушення сну.

Портал "Коментарі" вже писав, що наприкінці липня геомагнітна ситуація, за попередніми прогнозами, залишатиметься стабільною. Фахівці не очікують потужних магнітних бур, а показники сонячної активності наразі не свідчать про суттєві ризики для магнітосфери Землі.