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Чого очікувати від Сонця наприкінці липня: експерти здивували прогнозом магнітних бур

За прогнозами, у найближчі дні геомагнітна активність залишатиметься здебільшого низькою

29 липня 2026, 12:40
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Клименко Елена

Наприкінці липня геомагнітна ситуація, за попередніми прогнозами, залишатиметься стабільною. Фахівці не очікують потужних магнітних бур, а показники сонячної активності наразі не свідчать про суттєві ризики для магнітосфери Землі.

Чого очікувати від Сонця наприкінці липня: експерти здивували прогнозом магнітних бур

Фото: з відкритих джерел

За інформацією Британської геологічної служби, швидкість сонячного вітру перебуває на звичному фоновому рівні. Саме тому ймовірність виникнення сильних геомагнітних збурень найближчими днями оцінюється як дуже низька. 

Прогноз на 29 липня вказує на спокійну геомагнітну обстановку. Сонячний вітер не демонструватиме різких коливань, а магнітне поле Землі залишатиметься стабільним. Це означає, що метеозалежним людям, найімовірніше, не доведеться відчувати дискомфорт, пов'язаний із геомагнітною активністю.

На 30 липня синоптики космічної погоди також прогнозують переважно спокійні умови. Водночас не виключається короткочасне незначне підвищення геомагнітної активності, однак воно, за оцінками спеціалістів, не повинно перерости у сильну магнітну бурю.

Не очікується істотних змін і 31 липня. За попередніми розрахунками, швидкість сонячного вітру залишиться в межах звичайних значень, а магнітосфера Землі збереже стабільний стан без суттєвих збурень. 

Загалом останні дні липня мають пройти без небезпечних геомагнітних явищ. Навіть якщо викид сонячної плазми, який було зафіксовано кілька днів тому, все ж досягне Землі, його вплив, як прогнозують фахівці, буде мінімальним. Найімовірніше, це проявиться лише у нетривалому та помірному підвищенні геомагнітної активності, яке не відповідатиме рівню сильної магнітної бурі.

Портал "Коментарі" вже писав, що 28 липня Земля перебуватиме під впливом магнітної бурі червоного рівня. За прогнозами фахівців, геомагнітна активність сягне К-індексу 5, що відповідає сильній магнітній бурі та може позначитися як на роботі технічних систем, так і на самопочутті метеозалежних людей.



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