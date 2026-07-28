Сонце готує новий несподіваний удар: експерти застерегли про наслідки магнітної бурі 28 липня

28 липня Земля перебуватиме під впливом магнітної бурі червоного рівня. За прогнозами фахівців, геомагнітна активність сягне К-індексу 5, що відповідає сильній магнітній бурі та може позначитися як на роботі технічних систем, так і на самопочутті метеозалежних людей.

Фото: з відкритих джерел

За інформацією порталу Geomagnetism, протягом останньої доби сонячна активність залишалася невисокою. На Сонці було зафіксовано шість спалахів класу C, які вважаються слабкими та майже не впливають на геомагнітну ситуацію на Землі.

Прогноз ґрунтується на даних Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Геомагнітну активність оцінюють за шкалою від 0 до 9, використовуючи планетарний К-індекс. Значення 5 і вище свідчить про початок сильної магнітної бурі.

Водночас фахівці British Geological Survey Geomagnetism пов'язують нинішню геомагнітну нестабільність із сонячним викидом, що стався 26 липня в центральній частині Сонця. Саме він, за оцінками науковців, спровокував бурю рівня G1, вплив якої може зберігатися до 28 липня. Крім того, попередні кілька днів також характеризувалися підвищеною геомагнітною активністю.

Варто пам'ятати, що прогнози космічної погоди регулярно уточнюються. Дані про сонячну активність оновлюються приблизно кожні три години, тому сила бурі може змінюватися.

Магнітні бурі виникають унаслідок спалахів і викидів плазми на Сонці, які взаємодіють із магнітним полем Землі. Такі явища можуть впливати на роботу супутникового зв'язку, навігаційних систем та електронного обладнання.

Портал "Коментарі" вже писав, що на Землі продовжується магнітна буря, яка розпочалася в середу під впливом підвищеної сонячної активності. За інформацією Британської геологічної служби, у четвер, 23 липня, геомагнітні збурення ще зберігатимуться, хоча їхня інтенсивність залишатиметься на слабкому рівні.