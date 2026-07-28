Солнце готовит новый неожиданный удар: эксперты предостерегли последствия магнитной бури 28 июля

28 июля Земля будет под влиянием магнитной бури красного уровня. По прогнозам специалистов, геомагнитная активность достигнет К-индекса 5, что соответствует сильной магнитной буре и может сказаться как на работе технических систем, так и на самочувствии метеозависимых людей.

Фото: из открытых источников

По информации портала Geomagnetism, в течение последних суток солнечная активность оставалась невысокой. На Солнце были зафиксированы шесть вспышек класса C, которые считаются слабыми и почти не влияют на геомагнитную ситуацию на Земле.

Прогноз основан на данных Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA. Геомагнитную активность оценивают по шкале от 0 до 9, используя планетарный К-индекс. Значение 5 и выше свидетельствует о начале сильной магнитной бури.

В то же время специалисты British Geological Survey Geomagnetism связывают нынешнюю геомагнитную нестабильность с произошедшим 26 июля в центральной части Солнца солнечным выбросом. Именно он, по оценкам учёных, спровоцировал бурю уровня G1, влияние которой может сохраняться до 28 июля. Кроме того, предыдущие несколько дней характеризовались повышенной геомагнитной активностью.

Следует помнить, что прогнозы космической погоды регулярно уточняются. Данные о солнечной активности обновляются примерно каждые три часа, поэтому сила бури может изменяться.

Магнитные бури возникают вследствие вспышек и выбросов плазмы на Солнце, взаимодействующих с магнитным полем Земли. Такие явления могут оказывать влияние на работу спутниковой связи, навигационных систем и электронного оборудования.

Портал "Комментарии" уже писал, что на Земле продолжается магнитная буря, которая началась в среду под влиянием повышенной солнечной активности. По информации Британской геологической службы, в четверг, 23 июля, геомагнитные возмущения будут еще сохраняться, хотя их интенсивность будет оставаться на слабом уровне.