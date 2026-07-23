Коли закінчиться страшна магнітна буря: експерти приголомшили одним уточненням

На Землі продовжується магнітна буря, яка розпочалася в середу під впливом підвищеної сонячної активності. За інформацією Британської геологічної служби, у четвер, 23 липня, геомагнітні збурення ще зберігатимуться, хоча їхня інтенсивність залишатиметься на слабкому рівні.

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Фахівці пояснюють, що причиною нестабільної ситуації є корональна діра на Сонці. Саме вона спрямовує до Землі потоки швидкого сонячного вітру, які впливають на магнітне поле планети. Поки швидкість цього потоку залишається підвищеною, існує ймовірність виникнення слабких магнітних бур класу G1.

За попередніми прогнозами, вже 24 липня геомагнітна буря має завершитися. Водночас науковці попереджають, що магнітосфера Землі ще певний час перебуватиме у збудженому стані, тому повної стабілізації слід очікувати поступово.

Магнітні бурі виникають через сонячні спалахи та викиди заряджених частинок, які взаємодіють із магнітним полем Землі. Для більшості людей такі явища проходять майже непомітно, однак у метеочутливих осіб вони можуть спричиняти погіршення самопочуття. Найчастіше люди скаржаться на головний біль, швидку втому, сонливість, перепади артеріального тиску, дратівливість і труднощі з концентрацією уваги. Особливо уважними до свого здоров'я варто бути людям із захворюваннями серця та судин.

Як вже писали "Коментарі", із 22 липня на Землі розпочнеться дводенна магнітна буря. За прогнозом Британської геологічної служби, геомагнітна активність збережеться до кінця 23 липня, хоча її інтенсивність залишатиметься на рівні G1, що відповідає слабкій бурі.