Когда закончится страшная магнитная буря: эксперты ошеломили одним уточнением

На Земле продолжается магнитная буря, которая началась в среду под влиянием завышенной солнечной активности. По информации Британской геологической службы, в четверг, 23 июля, геомагнитные возмущения будут еще сохраняться, хотя их интенсивность будет оставаться на слабом уровне.

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Специалисты объясняют, что причиной нестабильной ситуации является корональная дыра на Солнце. Именно она направляет на Землю потоки быстрого солнечного ветра, которые влияют на магнитное поле планеты. Пока скорость этого потока остается повышенной, существует вероятность возникновения слабых магнитных бурь класса G1.

По предварительным прогнозам, уже 24 июля геомагнитная буря должна завершиться. В то же время, ученые предупреждают, что магнитосфера Земли еще некоторое время будет находиться в возбужденном состоянии, поэтому полной стабилизации следует ожидать постепенно.

Магнитные бури возникают из-за солнечных вспышек и выбросов заряженных частиц, взаимодействующих с магнитным полем Земли. Для большинства людей такие явления проходят почти незаметно, однако у метеочувствительных лиц они могут вызвать ухудшение самочувствия. Чаще люди жалуются на головную боль, быструю усталость, сонливость, перепады артериального давления, раздражительность и трудности с концентрацией внимания. Особенно внимательными к своему здоровью следует быть людям с заболеваниями сердца и сосудов.

Как уже писали "Комментарии", с 22 июля на Земле начнется двухдневная магнитная буря. По прогнозу Британской геологической службы, геомагнитная активность сохранится до конца 23 июля, хотя ее интенсивность будет оставаться на уровне G1, что соответствует слабой буре.