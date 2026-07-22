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Страшна буря вже паралізувала все: експерти попередили про нетиповий шторм на Сонці

Британська геологічна служба прогнозує слабку магнітну бурю рівня G1 22–23 липня через потужний потік сонячного вітру, який уже досяг магнітосфери Землі

22 липня 2026, 14:15
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Клименко Елена

Із 22 липня на Землі розпочнеться дводенна магнітна буря. За прогнозом Британської геологічної служби, геомагнітна активність збережеться до кінця 23 липня, хоча її інтенсивність залишатиметься на рівні G1, що відповідає слабкій бурі.

Страшна буря вже паралізувала все: експерти попередили про нетиповий шторм на Сонці

Фото: з відкритих джерел

Фахівці пояснюють, що причиною геомагнітних збурень став потужний потік сонячного вітру, який почав впливати на магнітосферу Землі ще 21 липня. Вчені зафіксували збільшення швидкості сонячного вітру та посилення напруженості міжпланетного магнітного поля, що й призвело до очікуваної магнітної бурі.

За прогнозом, 22 та 23 липня можливі періоди активних геомагнітних умов рівня G1. Це найнижчий рівень бурі за міжнародною п'ятибальною шкалою, тому серйозних наслідків для більшості людей або інфраструктури не прогнозують. Уже після завершення цього періоду геомагнітна ситуація має стабілізуватися.

Водночас науковці оновили прогноз щодо нещодавніх викидів корональної маси на Сонці. За їхніми оцінками, ці плазмові хмари оминуть Землю, тому не спричинять додаткових геомагнітних збурень і не посилять нинішню бурю.

Попри слабкий рівень активності, магнітні бурі можуть впливати на роботу супутникової навігації, радіозв'язку та окремих енергетичних систем у високих широтах. Крім того, метеочутливі люди в такі дні іноді відчувають головний біль, втому, сонливість або коливання артеріального тиску.

Лікарі радять у період підвищеної геомагнітної активності дотримуватися режиму сну, пити достатньо води, уникати перевтоми та за можливості більше часу проводити на свіжому повітрі. 

Портал "Коментарі" вже писав, що 21 липня 2026 року сильна магнітна буря Землі не загрожує. За актуальними прогнозами фахівців із космічної погоди, геомагнітна активність протягом більшої частини дня залишатиметься на низькому або помірному рівні. Індекс Kp коливатиметься в межах 1–3 балів, що нижче порогу магнітної бурі, який починається з Kp 5.



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