Страшная буря уже парализовала все: эксперты предупредили о нетипичном шторме на Солнце

С 22 июля на Земле начнется двухдневная магнитная буря. По прогнозу Британской геологической службы, геомагнитная активность сохранится до конца 23 июля, хотя ее интенсивность будет оставаться на уровне G1, что соответствует слабой буре.

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Специалисты объясняют, что причиной геомагнитных возмущений стал мощный поток солнечного ветра, влияющий на магнитосферу Земли еще 21 июля. Ученые зафиксировали увеличение скорости солнечного ветра и усиление напряженности межпланетного магнитного поля, что привело к ожидаемой магнитной буре.

По прогнозу, 22 и 23 июля возможны периоды активных геомагнитных условий уровня G1. Это самый низкий уровень бури по международной пятибалльной шкале, поэтому серьезные последствия для большинства людей или инфраструктуры не прогнозируют. После завершения этого периода геомагнитная ситуация должна стабилизироваться.

В то же время, ученые обновили прогноз относительно недавних выбросов корональной массы на Солнце. По их оценкам, эти плазменные облака минуют Землю, поэтому не повлекут за собой дополнительных геомагнитных возмущений и не усилят нынешнюю бурю.

Несмотря на слабый уровень активности, магнитные бури могут оказывать влияние на работу спутниковой навигации, радиосвязи и отдельных энергетических систем в высоких широтах. Кроме того, метеочувствительные люди в такие дни иногда испытывают головную боль, усталость, сонливость или колебания АД.

Врачи советуют в период повышенной геомагнитной активности соблюдать режим сна, пить достаточно воды, избегать переутомления и при возможности больше времени проводить на свежем воздухе.

Портал "Комментарии" уже писал , что 21 июля 2026 года сильная магнитная буря Земли не угрожает. По актуальным прогнозам специалистов по космической погоде геомагнитная активность в течение большей части дня будет оставаться на низком или умеренном уровне. Индекс Kp будет колебаться в пределах 1–3 баллов, что ниже порога магнитной бури, начинающегося с Kp 5.