Магнітна буря 21 липня: несподіване попередження про вплив Сонця на самопочуття

21 липня 2026 року сильна магнітна буря Землі не загрожує. За актуальними прогнозами фахівців із космічної погоди, геомагнітна активність протягом більшої частини дня залишатиметься на низькому або помірному рівні. Індекс Kp коливатиметься в межах 1–3 балів, що нижче порогу магнітної бурі, який починається з Kp 5.

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Водночас ближче до вечора можливе незначне посилення геомагнітних коливань. За даними прогнозів, це пов'язано зі змінами параметрів сонячного вітру. Попри це, фахівці не очікують шторму, який міг би вплинути на роботу техніки чи спричинити значні наслідки для більшості людей.

Експерти зазначають, що метеочутливі люди навіть під час слабких геомагнітних збурень можуть відчувати головний біль, втому, сонливість, перепади настрою або незначне підвищення артеріального тиску. Водночас наукові дослідження щодо прямого впливу магнітних бур на здоров'я людини залишаються неоднозначними, тому такі симптоми можуть мати й інші причини.

Лікарі радять у такі дні більше відпочивати, дотримуватися питного режиму, уникати надмірних фізичних навантажень, повноцінно спати та за можливості обмежити стрес.

За попередніми прогнозами, 22 липня геомагнітна активність може посилитися до рівня слабкої магнітної бурі (G1), тому метеозалежним людям варто стежити за оновленнями прогнозів космічної погоди.

Портал "Коментарі" вже писав, що протягом останніх кількох днів геомагнітна ситуація на Землі залишалася стабільною, без суттєвих коливань. За даними Британської геологічної служби, у період із 17 до 20 липня не фіксувалося значної геомагнітної активності, тому умови були сприятливими для більшості людей.