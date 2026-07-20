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Такої небезпеки не було давно: експерти попередили про наближення страшного удару Сонця

Під час підвищеної геомагнітної активності частина людей може відчути погіршення самопочуття

20 липня 2026, 12:20
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Клименко Елена

Протягом останніх кількох днів геомагнітна ситуація на Землі залишалася стабільною, без суттєвих коливань. За даними Британської геологічної служби, у період із 17 до 20 липня не фіксувалося значної геомагнітної активності, тому умови були сприятливими для більшості людей.

Такої небезпеки не було давно: експерти попередили про наближення страшного удару Сонця

Фото: з відкритих джерел

Втім, уже найближчим часом ситуація може змінитися. За прогнозом сервісу Meteoagent, із 21 липня очікується поступове посилення геомагнітних коливань, а 22 липня Землю може накрити магнітна буря рівня G1, що відповідає К-індексу 5. Такий рівень вважається слабким геомагнітним штормом, однак він здатний вплинути на самопочуття метеочутливих людей.

Станом на 20 липня активність Сонця залишається помірною. Зафіксовано сонячний спалах класу C1, а К-індекс становить 3, що відповідає зеленому рівню геомагнітної активності. Також повідомляється про низький рівень резонансу Шумана, який характеризує електромагнітні коливання в атмосфері Землі.

За попередніми прогнозами, вже 21 липня К-індекс зросте до 4 (жовтий рівень), що стане сигналом про наближення більш активної фази. Наступного дня показник може досягти 5, а це означає початок геомагнітного шторму категорії G1.

Під час магнітних бур частина людей може відчувати погіршення самопочуття. Найчастіше метеозалежні скаржаться на головний біль, запаморочення, втому, сонливість, дратівливість і зниження працездатності. У деяких випадках можливі коливання артеріального тиску, біль у суглобах чи спині, а також загострення хронічних захворювань.

Портал "Коментарі" вже писав, що Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA) оприлюднив оновлений прогноз сонячної та геомагнітної активності на 18–19 липня 2026 року. За попередніми оцінками, вихідні минуть без сильних магнітних бур, а сонячна активність залишатиметься на невисокому рівні.



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