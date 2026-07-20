Такой опасности не было давно: эксперты предупредили о приближении страшного удара Солнца

В последние несколько дней геомагнитная ситуация на Земле оставалась стабильной, без существенных колебаний. По данным Британской геологической службы, в период с 17 по 20 июля не фиксировалось значительной геомагнитной активности, поэтому условия были благоприятными для большинства людей.

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Впрочем, уже в ближайшее время ситуация может измениться. По прогнозу сервиса Meteoagent, с 21 июля ожидается постепенное усиление геомагнитных колебаний, а 22 июля Землю может накрыть магнитная буря уровня G1, соответствующая К-индексу 5. Такой уровень считается слабым геомагнитным штормом, однако способен повлиять на самочувствие метеочувствительных людей.

По состоянию на 20 июля активность Солнца остается умеренной. Зафиксирована солнечная вспышка класса C1, а К-индекс составляет 3, что соответствует зеленому уровню геомагнитной активности. Также сообщается о низком уровне резонанса Шумана, характеризующего электромагнитные колебания в атмосфере Земли.

По предварительным прогнозам уже 21 июля К-индекс вырастет до 4 (желтый уровень), что станет сигналом о приближении более активной фазы. На следующий день показатель может достигнуть 5, что означает начало геомагнитного шторма категории G1.

Во время магнитных бурь часть людей может ощущать ухудшение самочувствия. Чаще метеозависимые жалуются на головные боли, головокружение, усталость, сонливость, раздражительность и снижение работоспособности. В некоторых случаях возможны колебания АД, боли в суставах или спине, а также обострение хронических заболеваний.

Портал "Комментарии" уже писал , что Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) обнародовал обновленный прогноз солнечной и геомагнитной активности на 18-19 июля 2026 года. По предварительным оценкам, выходные пройдут без сильных магнитных бурь, а солнечная активность будет оставаться на невысоком уровне.