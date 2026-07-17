Важливе застереження для метеочутливих: чим здивують магнітні бурі на вихідні

Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA) оприлюднив оновлений прогноз сонячної та геомагнітної активності на 18–19 липня 2026 року. За попередніми оцінками, вихідні минуть без сильних магнітних бур, а сонячна активність залишатиметься на невисокому рівні.

Фото: з відкритих джерел

Фахівці оцінюють геомагнітну обстановку за К-індексом, який відображає рівень збурень магнітного поля Землі. Шкала коливається від 2 до 9 балів: що вфищий показник, то сильніший вплив сонячної активності на геомагнітне поле, роботу технічних систем і самопочуття метеочутливих людей.

За прогнозом, у суботу, 18 липня, та неділю, 19 липня, суттєвих геомагнітних коливань не передбачається. Сонце не демонструватиме підвищеної активності, тому ризик виникнення магнітних бур залишається мінімальним. Очікується, що показники перебуватимуть у межах природної норми, а геомагнітний фон буде стабільним.

Такі умови вважаються сприятливими для більшості людей. Імовірність погіршення самопочуття через космічну погоду є невеликою, хоча особам із підвищеною метеочутливістю все ж рекомендують дотримуватися звичного режиму сну, уникати перевтоми та підтримувати достатній рівень гідратації.

Водночас експерти наголошують, що прогнози космічної погоди можуть змінюватися. Дані про сонячну активність оновлюються кожні три години, тому оцінка геомагнітної ситуації регулярно уточнюється. За словами астрофізиків, найточнішими вважаються прогнози, складені не більше ніж за добу до очікуваної події, тоді як довгострокові розрахунки мають орієнтовний характер і можуть коригуватися залежно від змін активності Сонця.

Як вже писали "Коментарі", новий робочий тиждень розпочнеться без потужних магнітних бур, однак геомагнітна обстановка залишатиметься підвищеною. Про це свідчать актуальні дані сервісу Meteoagent, який відстежує сонячну активність та її вплив на магнітне поле Землі.