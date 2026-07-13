Чи буде магнітна буря 13 липня: новий прогноз приголомшить вкрай неприємною деталлю

Новий робочий тиждень розпочнеться без потужних магнітних бур, однак геомагнітна обстановка залишатиметься підвищеною. Про це свідчать актуальні дані сервісу Meteoagent, який відстежує сонячну активність та її вплив на магнітне поле Землі.

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За прогнозом фахівців, 13 липня геомагнітний Кр-індекс становитиме 4,3 бала. Це нижче порогу магнітної бурі, яка фіксується при значенні 5 і вище, однак показник свідчить про активний стан магнітосфери.

Попри відсутність повноцінної магнітної бурі, метеозалежні люди можуть відчувати певний дискомфорт. Зокрема, можливі головний біль, запаморочення, слабкість, сонливість, перепади настрою або швидка втомлюваність. Найбільше це може позначитися на людях із серцево-судинними захворюваннями, а також тих, хто чутливо реагує на зміни геомагнітної ситуації.

За попередніми прогнозами, 14 липня рівень геомагнітної активності залишатиметься приблизно таким самим. Лише із середи очікується поступове зниження сонячної активності, що має сприяти стабілізації магнітного поля Землі.

Водночас астрономи нагадують про іншу важливу подію, яка 12 серпня 2026 року. Тоді жителі Європи зможуть побачити повне сонячне затемнення — одну з найвидовищніших астрономічних подій десятиліття. Смуга повної фази пройде через Гренландію, Ісландію та північ Іспанії, де Місяць повністю закриє Сонце більш ніж на дві хвилини, відкривши для спостерігачів сонячну корону.

Особливістю цієї дати стане те, що максимум метеорного потоку Персеїди припаде практично на той самий день. Таким чином, любителі астрономії матимуть змогу спостерігати одразу два рідкісні небесні явища.

Портал "Коментарі" вже писав, що магнітна активність поблизу Землі 10 липня залишатиметься підвищеною, хоча геомагнітна буря буде слабкою. За прогнозом Британської геологічної служби, протягом доби можливі короткочасні періоди збурення магнітного поля рівня G1.