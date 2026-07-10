Сонце підготувало страшне випробування перед вихідними: озвучено термінове попередження

Магнітна активність поблизу Землі 10 липня залишатиметься підвищеною, хоча геомагнітна буря буде слабкою. За прогнозом Британської геологічної служби, протягом доби можливі короткочасні періоди збурення магнітного поля рівня G1.

Фото: з відкритих джерел

Фахівці пояснюють, що швидкість сонячного вітру вже повернулася до звичних показників. Однак на геомагнітну ситуацію продовжує впливати корональна діра на Сонці, через що сьогодні можливі нетривалі сплески активності.

Водночас науковці прогнозують, що вже найближчим часом ситуація почне стабілізуватися. Очікується, що 11 липня геомагнітний фон повернеться до спокійного рівня, а вплив бурі практично припиниться.

Тим часом дослідники повідомили про нові результати спостережень за Сонцем, які можуть допомогти точніше прогнозувати небезпечні космічні явища. Вченим вдалося зафіксувати незвичайні зміни в атмосфері світила за кілька годин до одного з найпотужніших сонячних спалахів.

Дослідження показало, що приблизно за три години до спалаху найвищого класу X9, який стався у жовтні 2024 року, почали змінюватися характеристики сонячної плазми. Зокрема, збільшувалися її яскравість, швидкість руху та рівень турбулентності. Найбільш різкі зміни дослідники зафіксували за 15–20 хвилин до самого спалаху.

Раніше портал "Коментарі" вже писав, що на Землі зафіксували геомагнітну бурю рівня G1, причиною якої став потужний потік заряджених частинок із корональної діри на Сонці. За інформацією Британської геологічної служби, підвищена сонячна активність, що розпочалася 8 липня, збережеться щонайменше до 10 липня, після чого геомагнітна обстановка має поступово стабілізуватися.