logo_ukra

BTC/USD

62900

ETH/USD

1754.27

USD/UAH

44.48

EUR/UAH

50.69

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Екологія Червоний рівень небезпеки: Землю накрив потужний затяжний мегашторм
commentss НОВИНИ Всі новини

Червоний рівень небезпеки: Землю накрив потужний затяжний мегашторм

Сонячна активність досягла червоного рівня, що в окремих людей може спричинити погіршення самопочуття

9 липня 2026, 12:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

На Землі зафіксували геомагнітну бурю рівня G1, причиною якої став потужний потік заряджених частинок із корональної діри на Сонці. За інформацією Британської геологічної служби, підвищена сонячна активність, що розпочалася 8 липня, збережеться щонайменше до 10 липня, після чого геомагнітна обстановка має поступово стабілізуватися.

Червоний рівень небезпеки: Землю накрив потужний затяжний мегашторм

Магнітна буря. Фото: з відкритих джерел

Фахівці зазначають, що буря належить до слабкого класу G1, однак навіть такі явища можуть впливати на роботу окремих технічних систем і самопочуття людей, чутливих до змін геомагнітного поля. У цей період метеозалежні люди можуть скаржитися на головний біль, втому, перепади артеріального тиску, дратівливість або порушення сну.

Водночас, за даними сервісу Meteoagent, 9 липня геомагнітна активність залишається відносно невисокою. К-індекс становить 3,7, що відповідає зеленому рівню та свідчить про слабкі магнітні коливання. Також у межах норми перебуває резонанс Шумана, який використовується для оцінки електромагнітного фону Землі під час сонячної активності.

Попри це, вчені звертають увагу на ще один важливий фактор. На Сонці стався спалах класу М1, який відповідає червоному рівню сонячної активності. Такі спалахи вважаються помірними за потужністю, однак вони можуть супроводжуватися викидом заряджених частинок у космос, що інколи посилює геомагнітні збурення біля Землі.

Експерти нагадують, що прогнози космічної погоди можуть змінюватися залежно від нових спостережень за Сонцем. Тому людям, які гостро реагують на магнітні бурі, рекомендують стежити за оновленнями прогнозів, дотримуватися звичного режиму дня, уникати перевтоми, пити достатньо води та за можливості більше відпочивати до завершення періоду підвищеної геомагнітної активності.

Портал "Коментарі" вже писав, що найближчими днями суттєвого погіршення геомагнітної обстановки не очікується. Відповідний прогноз на 9–11 липня 2026 року оприлюднив Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA).



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини