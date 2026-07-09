Червоний рівень небезпеки: Землю накрив потужний затяжний мегашторм

На Землі зафіксували геомагнітну бурю рівня G1, причиною якої став потужний потік заряджених частинок із корональної діри на Сонці. За інформацією Британської геологічної служби, підвищена сонячна активність, що розпочалася 8 липня, збережеться щонайменше до 10 липня, після чого геомагнітна обстановка має поступово стабілізуватися.

Магнітна буря. Фото: з відкритих джерел

Фахівці зазначають, що буря належить до слабкого класу G1, однак навіть такі явища можуть впливати на роботу окремих технічних систем і самопочуття людей, чутливих до змін геомагнітного поля. У цей період метеозалежні люди можуть скаржитися на головний біль, втому, перепади артеріального тиску, дратівливість або порушення сну.

Водночас, за даними сервісу Meteoagent, 9 липня геомагнітна активність залишається відносно невисокою. К-індекс становить 3,7, що відповідає зеленому рівню та свідчить про слабкі магнітні коливання. Також у межах норми перебуває резонанс Шумана, який використовується для оцінки електромагнітного фону Землі під час сонячної активності.

Попри це, вчені звертають увагу на ще один важливий фактор. На Сонці стався спалах класу М1, який відповідає червоному рівню сонячної активності. Такі спалахи вважаються помірними за потужністю, однак вони можуть супроводжуватися викидом заряджених частинок у космос, що інколи посилює геомагнітні збурення біля Землі.

Експерти нагадують, що прогнози космічної погоди можуть змінюватися залежно від нових спостережень за Сонцем. Тому людям, які гостро реагують на магнітні бурі, рекомендують стежити за оновленнями прогнозів, дотримуватися звичного режиму дня, уникати перевтоми, пити достатньо води та за можливості більше відпочивати до завершення періоду підвищеної геомагнітної активності.

Портал "Коментарі" вже писав, що найближчими днями суттєвого погіршення геомагнітної обстановки не очікується. Відповідний прогноз на 9–11 липня 2026 року оприлюднив Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA).