Нова страшна загроза від Сонця вже близько: озвучено тривожне попередження для кожного

Найближчими днями суттєвого погіршення геомагнітної обстановки не очікується. Відповідний прогноз на 9–11 липня 2026 року оприлюднив Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA).

Фото: з відкритих джерел

Фахівці оцінюють інтенсивність магнітних бур за К-індексом, шкала якого варіюється від 2 до 9 балів. Чим вищий показник, тим потужнішими є геомагнітні збурення та їхній потенційний вплив на роботу техніки, зв'язку, навігаційних систем і самопочуття метеочутливих людей.

Згідно з прогнозом, у період із 9 по 11 липня сонячна активність залишатиметься на помірному рівні. Очікуються геомагнітні коливання із К-індексом 3–4, що відповідає зеленому та жовтому рівням небезпеки.

Такі показники не належать до сильних магнітних бур і зазвичай не створюють серйозних ризиків. Для більшості людей вони проходять практично непомітно, хоча окремі метеозалежні особи можуть відчувати легку втому, сонливість, головний біль або незначні перепади артеріального тиску.

За попередніми оцінками, у найближчі дні потужних геомагнітних бур не прогнозується, тож космічна погода залишатиметься відносно спокійною. Попри це медики радять не нехтувати простими профілактичними заходами: дотримуватися режиму сну, уникати надмірних фізичних і емоційних навантажень, підтримувати водний баланс та більше часу проводити на свіжому повітрі.

Як вже писали "Коментарі", кінець липня, на думку астрологів, може стати періодом нових можливостей і несподіваних поворотів для представників деяких знаків зодіаку. Цей час сприятиме переосмисленню життєвих цілей, відкриттю нових перспектив і доленосним знайомствам. Експерти радять не триматися за минуле, бути відкритими до змін і не ігнорувати шанси, які підкидатиме доля.