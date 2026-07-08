Новая страшная угроза от Солнца уже близка: озвучено тревожное предупреждение для каждого

В ближайшие дни существенного ухудшения геомагнитной обстановки не ожидается. Соответствующий прогноз на 9-11 июля 2026 обнародовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

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Специалисты оценивают интенсивность магнитных бурь по К-индексу, шкала которого варьируется от 2 до 9 баллов. Чем выше показатель, тем мощнее геомагнитные возмущения и их потенциальное влияние на работу техники, связи, навигационных систем и самочувствие метеочувствительных людей.

Согласно прогнозу, в период с 9 по 11 июля солнечная активность будет оставаться на умеренном уровне. Ожидаются геомагнитные колебания с индексом 3–4, что соответствует зеленому и желтому уровням опасности.

Такие показатели не относятся к сильным магнитным бурям и обычно не создают серьезных рисков. Для большинства людей они проходят практически незаметно, хотя отдельные метеозависимые лица могут ощущать легкую усталость, сонливость, головную боль или незначительные перепады АД.

По предварительным оценкам, в ближайшие дни мощных геомагнитных бурь не прогнозируется, так что космическая погода будет оставаться относительно спокойной. Несмотря на это, медики советуют не пренебрегать простыми профилактическими мерами: соблюдать режим сна, избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, поддерживать водный баланс и больше времени проводить на свежем воздухе.

Как уже писали "Комментарии", конец июля, по мнению астрологов, может стать периодом новых возможностей и неожиданных поворотов для представителей некоторых знаков зодиака. Это время будет способствовать переосмыслению жизненных целей, открытию новых перспектив и судьбоносным знакомствам. Эксперты советуют не держаться за прошлое, быть открытыми к переменам и не игнорировать шансы, которые будет бросать судьба.