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Красный уровень опасности: Землю накрыл мощный затяжной мегашторм

Солнечная активность достигла красного уровня, что у отдельных людей может привести к ухудшению самочувствия.

9 июля 2026, 12:20
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Клименко Елена

На Земле зафиксировали геомагнитную бурю уровня G1, причиной которой стал мощный поток заряженных частиц из корональной дыры на Солнце. По информации Британской геологической службы, начавшаяся 8 июля повышенная солнечная активность сохранится по меньшей мере до 10 июля, после чего геомагнитная обстановка должна постепенно стабилизироваться.

Красный уровень опасности: Землю накрыл мощный затяжной мегашторм

Магнитная буря. Фото: из открытых источников

Специалисты отмечают, что буря относится к слабому классу G1, однако даже такие явления могут влиять на работу отдельных технических систем и самочувствие людей, чувствительных к изменениям геомагнитного поля. В этот период метеозависимые люди могут жаловаться на головную боль, усталость, перепады артериального давления, раздражительность или нарушение сна.

В то же время, по данным сервиса Meteoagent, 9 июля геомагнитная активность остается относительно невысокой. К-индекс составляет 3,7, что соответствует зеленому уровню и свидетельствует о слабых магнитных колебаниях. Также в пределах нормы находится резонанс Шумана, используемого для оценки электромагнитного фона Земли во время солнечной активности.

Тем не менее, ученые обращают внимание на еще один важный фактор. На Солнце произошла вспышка класса М1, соответствующая красному уровню солнечной активности. Такие вспышки считаются умеренными по мощности, однако они могут сопровождаться выбросом заряженных частиц в космос, иногда усиливает геомагнитные возмущения на Земле.

Эксперты напоминают, что прогнозы космической погоды могут изменяться в зависимости от новых наблюдений за Солнцем. Поэтому людям, остро реагирующим на магнитные бури, рекомендуют следить за обновлением прогнозов, соблюдать привычный режим дня, избегать переутомления, пить достаточно воды и по возможности больше отдыхать до завершения периода повышенной геомагнитной активности.

Портал "Комментарии" уже писал, что в ближайшие дни существенного ухудшения геомагнитной обстановки не ожидается. Соответствующий прогноз на 9-11 июля 2026 обнародовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).



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