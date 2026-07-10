Солнце подготовило страшное испытание перед выходными: озвучено срочное предупреждение

Магнитная активность вблизи Земли 10 июля остается повышенной, хотя геомагнитная буря будет слабой. По прогнозу Британской геологической службы, в течение суток возможны кратковременные периоды возмущения магнитного поля уровня G1.

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Специалисты объясняют, что скорость солнечного ветра уже вернулась к привычным показателям. Однако на геомагнитную ситуацию продолжает влиять корональная дыра на Солнце, из-за чего сегодня возможны непродолжительные всплески активности.

В то же время, ученые прогнозируют, что уже в ближайшее время ситуация начнет стабилизироваться. Ожидается, что 11 июля геомагнитный фон вернется на спокойный уровень, а влияние бури практически прекратится.

Тем временем исследователи сообщили о новых результатах наблюдений за Солнцем, которые могут помочь более точно прогнозировать опасные космические явления. Ученым удалось зафиксировать необычные изменения в атмосфере светила за несколько часов до одной из мощнейших солнечных вспышек.

Исследование показало, что примерно за три часа до вспышки высшего класса X9, которая произошла в октябре 2024 года, начали изменяться характеристики солнечной плазмы. В частности, увеличивалась ее яркость, скорость движения и уровень турбулентности. Наиболее резкие изменения исследователи зафиксировали за 15–20 минут до самой вспышки.

Ранее портал "Комментарии" уже писал , что на Земле зафиксировали геомагнитную бурю уровня G1, причиной которой стал мощный поток заряженных частиц из корональной дыры на Солнце. По информации Британской геологической службы, начавшаяся 8 июля повышенная солнечная активность сохранится по меньшей мере до 10 июля, после чего геомагнитная обстановка должна постепенно стабилизироваться.