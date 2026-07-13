Будет ли магнитная буря 13 июля: новый прогноз потрясет крайне неприятной деталью

Новая рабочая неделя начнется без мощных магнитных бурь, однако геомагнитная обстановка будет оставаться повышенной. Об этом свидетельствуют актуальные данные сервиса Meteoagent, отслеживающего солнечную активность и ее влияние на магнитное поле Земли.

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По прогнозу специалистов, 13 июля геомагнитный Кр-индекс составит 4,3 балла. Это ниже порога магнитной бури, которая фиксируется при значении 5 и выше, однако показатель свидетельствует об активном состоянии магнитосферы.

Несмотря на отсутствие полноценной магнитной бури, метеозависимые люди могут испытывать определенный дискомфорт. В частности, возможны головные боли, головокружение, слабость, сонливость, перепады настроения или быстрая утомляемость. Больше всего это может сказаться на людях с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также на тех, кто чувствительно реагирует на изменения геомагнитной ситуации.

По предварительным прогнозам, 14 июля уровень геомагнитной активности будет оставаться примерно таким же. Лишь со среды ожидается постепенное понижение солнечной активности, что должно способствовать стабилизации магнитного поля Земли.

В то же время астрономы напоминают о другом важном событии, которое 12 августа 2026 года. Тогда жители Европы смогут увидеть полное солнечное затмение – одно из самых зрелищных астрономических событий десятилетия. Полоса полной фазы пройдет через Гренландию, Исландию и север Испании, где Луна полностью закроет Солнце более двух минут, открыв для наблюдателей солнечную корону.

Особенностью этой даты станет то, что максимум метеорного потока Персеиды придется практически на тот же день. Таким образом, любители астрономии смогут наблюдать сразу два редких небесных явления.

Портал "Комментарии" уже писал, что магнитная активность вблизи Земли 10 июля будет оставаться повышенной, хотя геомагнитная буря будет слабой. По прогнозу Британской геологической службы, в течение суток возможны кратковременные периоды возмущения магнитного поля уровня G1.