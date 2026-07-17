Важная оговорка для метеочувствительных: чем удивят магнитные бури на выходные

Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) обнародовал обновленный прогноз солнечной и геомагнитной активности на 18-19 июля 2026 года. По предварительным оценкам, выходные пройдут без сильных магнитных бурь, а солнечная активность будет оставаться на невысоком уровне.

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Специалисты оценивают геомагнитную обстановку по К-индексу, отражающему уровень возмущений магнитного поля Земли. Шкала колеблется от 2 до 9 баллов: чем уфищий показатель, тем сильнее влияние солнечной активности на геомагнитное поле, работу технических систем и самочувствие метеочувствительных людей.

По прогнозу, в субботу, 18 июля, и воскресенье, 19 июля, существенных геомагнитных колебаний не предвидится. Солнце не будет демонстрировать повышенную активность, поэтому риск возникновения магнитных бурь остается минимальным. Ожидается, что показатели будут находиться в пределах природной нормы, а геомагнитный фон будет стабильным.

Такие условия считаются благоприятными для большинства людей. Вероятность ухудшения самочувствия из-за космической погоды невелика, хотя лицам с повышенной метеочувствительностью все же рекомендуют соблюдать привычный режим сна, избегать переутомления и поддерживать достаточный уровень гидратации.

В то же время эксперты отмечают, что прогнозы космической погоды могут изменяться. Данные о солнечной активности обновляются каждые три часа, поэтому оценка геомагнитной ситуации регулярно уточняется. По словам астрофизиков, наиболее точными считаются прогнозы, составленные не более чем за сутки до ожидаемого события, в то время как долгосрочные расчеты носят ориентировочный характер и могут корректироваться в зависимости от изменений активности Солнца.

Как уже писали "Комментарии", новая рабочая неделя начнется без мощных магнитных бурь, однако геомагнитная обстановка будет оставаться повышенной. Об этом свидетельствуют актуальные данные сервиса Meteoagent, отслеживающего солнечную активность и ее влияние на магнитное поле Земли.