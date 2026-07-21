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Магнитная буря 21 июля: неожиданное предупреждение о влиянии Солнца на самочувствие

21 июля геомагнитная активность будет оставаться преимущественно слабой, однако метеозависимые люди могут почувствовать незначительное ухудшение самочувствия.

21 июля 2026, 13:30
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Клименко Елена

21 июля 2026 г. сильная магнитная буря Земли не грозит. По актуальным прогнозам специалистов по космической погоде геомагнитная активность в течение большей части дня будет оставаться на низком или умеренном уровне. Индекс Kp будет колебаться в пределах 1–3 баллов, что ниже порога магнитной бури, начинающегося с Kp 5.

Магнитная буря 21 июля: неожиданное предупреждение о влиянии Солнца на самочувствие

Фото: из открытых источников

В то же время, ближе к вечеру возможно незначительное усиление геомагнитных колебаний. По данным прогнозов, это связано с изменением параметров солнечного ветра. Несмотря на это, специалисты не ожидают шторма, который мог бы повлиять на работу техники или повлечь значительные последствия для большинства людей.

Эксперты отмечают, что метеочувствительные люди даже во время слабых геомагнитных возмущений могут ощущать головные боли, усталость, сонливость, перепады настроения или незначительное повышение АД. В то же время, научные исследования относительно прямого влияния магнитных бурь на здоровье человека остаются неоднозначными, поэтому такие симптомы могут иметь и другие причины.

Врачи советуют в такие дни больше отдыхать, соблюдать питьевой режим, избегать чрезмерных физических нагрузок, полноценно спать и по возможности ограничить стресс.

По предварительным прогнозам, 22 июля геомагнитная активность может усилиться до уровня слабой магнитной бури (G1), поэтому метеозависимым людям следует следить за обновлениями прогнозов космической погоды.

Портал "Комментарии" уже писал , что в течение последних нескольких дней геомагнитная ситуация на Земле оставалась стабильной, без существенных колебаний. По данным Британской геологической службы, в период с 17 по 20 июля не фиксировалось значительной геомагнитной активности, поэтому условия были благоприятными для большинства людей.



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