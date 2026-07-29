Чего ждать от Солнца в конце июля: эксперты удивили прогнозом магнитных бурь

В конце июля геомагнитная ситуация, по предварительным прогнозам, будет оставаться стабильной. Специалисты не ожидают мощных магнитных бурь, а показатели солнечной активности не свидетельствуют о существенных рисках для магнитосферы Земли.

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По информации Британской геологической службы, скорость солнечного ветра находится на обычном фоновом уровне. Поэтому вероятность возникновения сильных геомагнитных возмущений в ближайшие дни оценивается как очень низкая.

Прогноз на 29 июля отмечает спокойную геомагнитную обстановку. Солнечный ветер не будет демонстрировать резкие колебания, а магнитное поле Земли будет оставаться стабильным. Это означает, что метеозависимым людям, скорее всего, не придется испытывать дискомфорт, связанный с геомагнитной активностью.

На 30 июля синоптики космической погоды прогнозируют преимущественно спокойные условия. В то же время, не исключается кратковременное незначительное повышение геомагнитной активности, однако оно, по оценкам специалистов, не должно перерасти в сильную магнитную бурю.

Не ожидается существенных изменений и 31 июля. По предварительным расчетам скорость солнечного ветра останется в пределах обычных значений, а магнитосфера Земли сохранит стабильное состояние без существенных возмущений.

В общем, последние дни июля должны пройти без опасных геомагнитных явлений. Даже если выброс солнечной плазмы, зафиксированный несколько дней назад, все же достигнет Земли, его влияние, как прогнозируют специалисты, будет минимальным. Скорее всего, это проявится только в непродолжительном и умеренном повышении геомагнитной активности, не соответствующем уровню сильной магнитной бури.

Портал "Комментарии" уже писал, что 28 июля Земля будет находиться под влиянием магнитной бури красного уровня. По прогнозам специалистов, геомагнитная активность достигнет К-индекса 5, что соответствует сильной магнитной буре и может сказаться как на работе технических систем, так и на самочувствии метеозависимых людей.