Солнце демонстрирует нетипичную активность: чего ждать от магнитной бури 31 июля

В пятницу, 31 июля, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, однако специалисты не прогнозируют сильных магнитных бурь. Несмотря на это геомагнитное поле, в течение суток может меняться от спокойного до активного уровня, поэтому метеочувствительным людям следует внимательнее следить за своим самочувствием.

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По данным специалистов Meteoprog, в течение последних суток солнечная активность оставалась низкой. На Солнце зафиксировали три вспышки класса С, которые не способны оказать существенное влияние на геомагнитную ситуацию на Земле.

В то же время, прогноз на 31 июля свидетельствует, что определенные колебания магнитного поля все же возможны. Вероятность малого геомагнитного шторма оценивается в 15%, тогда как шанс возникновения мощной магнитной бури составляет всего 1%.

Кроме того, эксперты оценивают вероятность возникновения солнечных вспышек М-класса в 25%, тогда как риск появления мощнейших вспышек Х-класса остается минимальным — всего 1%. На сегодня на поверхности Солнца зафиксировано около 50 солнечных пятен.

Несмотря на относительно спокойную космическую погоду, врачи напоминают, что даже незначительные геомагнитные колебания могут влиять на людей, чувствительных к изменениям атмосферных и магнитных условий. Чаще всего в такие дни люди жалуются на головные боли, слабость, быструю усталость, сонливость, перепады артериального давления и нарушение сна.

Портал " Комментарии" уже писал, что в конце июля геомагнитная ситуация, по предварительным прогнозам, будет оставаться стабильной. Специалисты не ожидают мощных магнитных бурь, а показатели солнечной активности не свидетельствуют о существенных рисках для магнитосферы Земли.