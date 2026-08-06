Такой уровень колебаний выдержит не каждый: эксперты предупредили о приближении опасного шторма

По прошествии нескольких дней стабильной геомагнитной обстановки на Земле ожидается новый рост солнечной активности. По прогнозу ученых Британской геологической службы, в ближайшие дни планету накроет магнитная буря уровня G1.

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По состоянию на 6 августа геомагнитная ситуация остается спокойной. Однако специалисты прогнозируют, что уже 7 августа активность начнет расти, а 7–8 августа ожидается магнитная буря, соответствующая красному уровню по шкале геомагнитных возмущений.

По данным сервиса Meteoagent, сегодня К-индекс составляет 2,1, что соответствует низкому уровню геомагнитной активности. Также на Солнце зафиксирована вспышка класса B4, которая не представляет серьезной угрозы для Земли.

В то же время, уже 7 августа прогнозируется повышение К-индекса до 3,7, что будет свидетельствовать об усилении геомагнитных колебаний. На следующий день, 8 августа, показатель по предварительным оценкам снизится до 2,7, а активность постепенно начнет ослабевать.

Кроме того, специалисты обращают внимание на резонанс Шумана, который сейчас находится на желтом уровне. Этот показатель характеризует электромагнитные колебания в атмосфере Земли и может изменяться в периоды повышенной солнечной активности.

Во время магнитных бурь метеочувствительные люди иногда могут испытывать головную боль, усталость, перепады АД или нарушение сна. Медики рекомендуют в такие дни соблюдать режим отдыха, избегать чрезмерных физических нагрузок, пить достаточно воды и, при необходимости, контролировать состояние здоровья.

Портал "Комментарии" уже писал, что в среду, 5 августа, на Земле прогнозируется магнитная буря уровня G1. Она относится к желтому уровню геомагнитной активности и считается слабой, однако может повлиять как на работу отдельных технических систем, так и на самочувствие людей, чувствительных к изменениям космической погоды.