Земля оказалась в плену затяжного мегашторма на Солнце: эксперты ошарашили последствиями

7 августа геомагнитная ситуация на Земле остается спокойной, однако в ближайшие дни ожидается заметное усиление солнечной активности. По предварительным прогнозам, 8 августа начнется магнитная буря, которая продлится, по меньшей мере, до 9 августа. В этот период метеочувствительные люди могут ощутить ухудшение самочувствия, поэтому специалисты советуют заранее позаботиться о своем здоровье.

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По данным сервиса Meteoagent, 7 августа К-индекс составляет 3,7, что соответствует зеленому уровню геомагнитной активности. Это означает, что существенных возмущений магнитного поля пока не прогнозируется. Также в пределах нормы остаются показатели солнечной вспышки класса B3 и резонанса Шумана, свидетельствующие о стабильном состоянии геофизических процессов.

Впрочем, уже с пятницы ситуация может измениться. Ожидается повышение геомагнитной активности, которое может повлиять не только на работу отдельных технических систем, но и на самочувствие людей, особенно тех, кто чувствительно реагирует на изменения погоды и магнитного поля Земли.

Во время магнитных бурь чаще всего наблюдаются головные боли, головокружение, слабость, сонливость, повышение артериального давления, боли в суставах и спине, а также возможное обострение хронических заболеваний. У некоторых людей могут возникать раздражительность, быстрая утомляемость или нарушение сна.

Чтобы легче перенести период повышенной солнечной активности, врачи рекомендуют соблюдать простые профилактические меры. Прежде всего следует скорректировать рацион, ограничив жирную, острую и тяжелую пищу. Предпочтение желательно отдать овощам, сезонным фруктам, орехам, рыбе и достаточному количеству воды.

Портал "Комментарии" уже писал, что после нескольких дней стабильной геомагнитной обстановки на Земле ожидается новый рост солнечной активности. По прогнозу ученых Британской геологической службы, в ближайшие дни планету накроет магнитная буря уровня G1.