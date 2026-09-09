Землю накрила потужна магнітна буря майже 6 балів: скільки триватиме небезпечний шторм

Потужна магнітна буря накрила Землю у середу, 9 вересня. Геомагнітні збурення стали наслідком викидів корональної маси, які відбулися на Сонці 5 та 6 вересня. За оновленим прогнозом Британської геологічної служби, наразі активність відповідає рівню G2, однак уже найближчими днями ситуація має змінитися.

Фото: з відкритих джерел

Фахівці прогнозують, що сильний геомагнітний шторм не затягнеться надовго. Уже 10 вересня його інтенсивність може знизитися до рівня G1. Подальше послаблення очікується 11 вересня, коли геомагнітне поле Землі має поступово повернутися до спокійніших показників.

За даними сервісу Meteoagent, 9 вересня К-індекс сягає приблизно 5,7, що свідчить про високий рівень геомагнітних коливань. Водночас прогноз на наступні дні виглядає значно спокійніше: 10 та 11 вересня показник може опуститися приблизно до 3.

Магнітні бурі такого рівня насамперед здатні впливати на технологічні системи. За шкалою геомагнітних штормів G2 вважається помірним рівнем. Під час таких явищ можливі коливання в енергосистемах, певний вплив на роботу супутників, радіозв'язку та навігаційного обладнання.

Деякі люди також пов'язують періоди підвищеної сонячної активності з погіршенням самопочуття. Найчастіше йдеться про головний біль, слабкість, сонливість, запаморочення, зміни артеріального тиску та проблеми зі сном. Водночас наукові дані щодо прямого впливу геомагнітних бур на здоров'я людей залишаються неоднозначними.

Портал "Коментарі" вже писав, що уже в середу, 9 вересня, геомагнітна обстановка може різко погіршитися. За прогнозом сервісу Meteoagent, очікується магнітна буря червоного рівня, тоді як 8 вересня активність залишається помірнішою.