Землю накриє магнітна буря червоного рівня: названа небезпечна дата

Уже в середу, 9 вересня, геомагнітна обстановка може різко погіршитися. За прогнозом сервісу Meteoagent, очікується магнітна буря червоного рівня, тоді як 8 вересня активність залишається помірнішою.

Магнітна буря. Фото: з відкритих джерел

У вівторок К-індекс, за наведеними даними, піднявся приблизно до 4,8 бала, що відповідає підвищеній геомагнітній активності. Уже наступного дня показник може досягти 5 балів. Такий рівень пов'язують із початком геомагнітного шторму.

Водночас прогноз не передбачає тривалого періоду сильних збурень. Уже 10 вересня ситуація має стабілізуватися: К-індекс очікується на рівні близько 3 балів.

Інший метеорологічний ресурс, Meteoprog, також повідомляє про нестабільний стан магнітосфери. Водночас сонячна активність протягом попередньої доби залишалася невисокою. На Сонці зафіксували один спалах класу B та два спалахи класу C, які зазвичай не спричиняють значного впливу на Землю.

"У вівторок геомагнітне поле буде нестабільним до рівня незначного штормового рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу", — йдеться у прогнозі.

Імовірність сильного геомагнітного шторму наразі оцінюється лише у 5%, а потужного сонячного спалаху класу X — в 1%. На поверхні Сонця також спостерігають 13 плям.

Варто враховувати, що прогнози космічної погоди можуть уточнюватися в міру надходження нових даних про сонячний вітер та активність Сонця. Тому показники на 9 вересня ще можуть змінитися.

Портал "Коментарі" вже писав, що новий робочий тиждень розпочнеться без потужних магнітних бур, однак геомагнітну ситуацію не можна назвати абсолютно спокійною. У понеділок, 7 вересня, активність магнітного поля Землі буде підвищеною. Про це свідчить прогноз сервісу Meteoagent.