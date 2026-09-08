logo

BTC/USD

78411

ETH/USD

2477.49

USD/UAH

44.47

EUR/UAH

51.68

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Экология Землю накроет магнитная буря красного уровня: названа опасная дата
commentss НОВОСТИ Все новости

Землю накроет магнитная буря красного уровня: названа опасная дата

Геомагнитная активность резко усилится уже 9 сентября, однако прогнозируется, что на следующий день К-индекс снизится до более спокойного уровня

8 сентября 2026, 09:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Уже в среду, 9 сентября, геомагнитная обстановка может резко ухудшиться. По прогнозу сервиса Meteoagent, ожидается магнитная буря красного уровня, в то время как 8 сентября активность остается более умеренной.  

Землю накроет магнитная буря красного уровня: названа опасная дата

Магнитная буря. Фото: из открытых источников

Во вторник К-индекс, по приведенным данным, поднялся примерно до 4,8 балла, что соответствует повышенной геомагнитной активности. Уже на следующий день показатель может достигнуть 5 баллов. Такой уровень связывается с началом геомагнитного шторма.

В то же время, прогноз не предусматривает длительного периода сильных возмущений. Уже 10 сентября ситуация должна стабилизироваться: индекс ожидается на уровне около 3 баллов.

Другой метеорологический ресурс, Meteoprog, также сообщает о нестабильном состоянии магнитосферы. В то же время солнечная активность в течение предыдущих суток оставалась невысокой. На Солнце зафиксирована одна вспышка класса B и две вспышки класса C, которые обычно не оказывают значительного влияния на Землю.

"Во вторник геомагнитное поле будет нестабильным до уровня незначительного штормового уровня. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса", – говорится в прогнозе.

Вероятность сильного геомагнитного шторма сейчас оценивается только в 5%, а мощной солнечной вспышки класса X — в 1%. На Солнце также наблюдают 13 пятен.

Следует учитывать, что прогнозы космической погоды могут уточняться по мере поступления новых данных о солнечном ветре и активности Солнца. Потому показатели на 9 сентября еще могут измениться.

Портал "Комментарии" уже писал, что новая рабочая неделя начнется без мощных магнитных бурь, однако геомагнитную ситуацию нельзя назвать абсолютно спокойной. В понедельник, 7 сентября, активность магнитного поля Земли будет повышена. Об этом свидетельствует прогноз сервиса Meteoagent.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости