Землю накроет магнитная буря красного уровня: названа опасная дата

Уже в среду, 9 сентября, геомагнитная обстановка может резко ухудшиться. По прогнозу сервиса Meteoagent, ожидается магнитная буря красного уровня, в то время как 8 сентября активность остается более умеренной.

Магнитная буря. Фото: из открытых источников

Во вторник К-индекс, по приведенным данным, поднялся примерно до 4,8 балла, что соответствует повышенной геомагнитной активности. Уже на следующий день показатель может достигнуть 5 баллов. Такой уровень связывается с началом геомагнитного шторма.

В то же время, прогноз не предусматривает длительного периода сильных возмущений. Уже 10 сентября ситуация должна стабилизироваться: индекс ожидается на уровне около 3 баллов.

Другой метеорологический ресурс, Meteoprog, также сообщает о нестабильном состоянии магнитосферы. В то же время солнечная активность в течение предыдущих суток оставалась невысокой. На Солнце зафиксирована одна вспышка класса B и две вспышки класса C, которые обычно не оказывают значительного влияния на Землю.

"Во вторник геомагнитное поле будет нестабильным до уровня незначительного штормового уровня. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса", – говорится в прогнозе.

Вероятность сильного геомагнитного шторма сейчас оценивается только в 5%, а мощной солнечной вспышки класса X — в 1%. На Солнце также наблюдают 13 пятен.

Следует учитывать, что прогнозы космической погоды могут уточняться по мере поступления новых данных о солнечном ветре и активности Солнца. Потому показатели на 9 сентября еще могут измениться.

Портал "Комментарии" уже писал, что новая рабочая неделя начнется без мощных магнитных бурь, однако геомагнитную ситуацию нельзя назвать абсолютно спокойной. В понедельник, 7 сентября, активность магнитного поля Земли будет повышена. Об этом свидетельствует прогноз сервиса Meteoagent.