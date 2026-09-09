Землю накрыла мощная магнитная буря почти 6 баллов: сколько будет продолжаться опасный шторм

Мощная магнитная буря накрыла Землю в среду, 9 сентября. Геомагнитные возмущения стали следствием выбросов корональной массы, произошедших на Солнце 5 и 6 сентября. По обновленному прогнозу Британской геологической службы, активность соответствует уровню G2, однако уже в ближайшие дни ситуация должна измениться.

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Специалисты прогнозируют, что мощный геомагнитный шторм не затянется навечно. Уже 10 сентября его интенсивность может снизиться до уровня G1. Дальнейшее послабление ожидается 11 сентября, когда геомагнитное поле Земли должно постепенно вернуться к более спокойным показателям.

По данным сервиса Meteoagent, 9 сентября К-индекс составляет примерно 5,7, что свидетельствует о высоком уровне геомагнитных колебаний. В то же время, прогноз на следующие дни выглядит значительно спокойнее: 10 и 11 сентября показатель может опуститься примерно до 3.

Магнитные бури такого уровня, прежде всего, способны влиять на технологические системы. По шкале геомагнитных штормов G2 считается умеренным уровнем. В таких явлениях возможны колебания в энергосистемах, определенное влияние на работу спутников, радиосвязи и навигационного оборудования.

Некоторые люди тоже связывают периоды повышенной солнечной активности с ухудшением самочувствия. Чаще всего речь идет о головной боли, слабости, сонливости, головокружении, изменениях артериального давления и проблемах со сном. В то же время, научные данные о прямом влиянии геомагнитных бурь на здоровье людей остаются неоднозначными.

Портал "Комментарии" уже писал, что уже в среду, 9 сентября, геомагнитная обстановка может резко ухудшиться. По прогнозу сервиса Meteoagent, ожидается магнитная буря красного уровня, в то время как 8 сентября активность остается более умеренной.