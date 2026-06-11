Земля опиниться у полоні чергового мегашторму: названо найбільш ризиковані дати

Найближчими днями Земля може опинитися під впливом серії магнітних бур, про що свідчать останні дані Британської геологічної служби. Після незначного викиду корональної маси 6 червня активність сонця тимчасово знизилася, і сонячний вітер повернувся до звичного фонового рівня. На поточний день, за оцінками фахівців, магнітних збурень на Землі не передбачається.

Фото: з відкритих джерел

Проте вчені застерігають, що ситуація може змінитися вже 12 та 13 червня. Очікується, що високошвидкісний потік сонячного вітру, що надходить із корональної діри, підвищить ймовірність виникнення слабкої магнітної бурі, класифікованої як G1. Такі збурення зазвичай не завдають серйозної шкоди, проте можуть впливати на роботу супутників, навігаційних систем і навіть самопочуття чутливих людей.

За останні 24 години на поверхні Сонця зафіксовано щонайменше два викиди корональної маси, потенційно спрямовані до Землі. Спеціалісти продовжують аналізувати їх склад і траєкторію, щоб оцінити можливий вплив на магнітне поле планети. Попри те, що деякі удари можуть бути дотичними і не мати сильної інтенсивності, це ще раз підкреслює необхідність моніторингу космічної погоди.

Науковці наголошують: навіть слабкі магнітні бурі можуть викликати незначні коливання у роботі електромереж, збої в роботі навігаційних систем і зміну самопочуття людей, особливо тих, хто страждає на серцево-судинні захворювання або метеочутливість. Тому важливо стежити за офіційними прогнозами та дотримуватися рекомендацій фахівців під час періодів підвищеної сонячної активності.

"Коментарі" вже писали, що після нещодавнього геомагнітного збурення ситуація в магнітному полі Землі тимчасово стабілізувалася. У вівторок, 10 червня, фахівці фіксують відносно спокійну космічну погоду, проте така тенденція може виявитися нетривалою. Експерти попереджають, що вже найближчими днями існує ризик нового погіршення геомагнітної обстановки.