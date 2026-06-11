logo_ukra

BTC/USD

62962

ETH/USD

1650.75

USD/UAH

44.93

EUR/UAH

51.84

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Екологія Земля опиниться у полоні чергового мегашторму: названо найбільш ризиковані дати
commentss НОВИНИ Всі новини

Земля опиниться у полоні чергового мегашторму: названо найбільш ризиковані дати

За попередніми прогнозами, магнітні бурі не досягнуть високої інтенсивності

11 червня 2026, 15:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Найближчими днями Земля може опинитися під впливом серії магнітних бур, про що свідчать останні дані Британської геологічної служби. Після незначного викиду корональної маси 6 червня активність сонця тимчасово знизилася, і сонячний вітер повернувся до звичного фонового рівня. На поточний день, за оцінками фахівців, магнітних збурень на Землі не передбачається.

Земля опиниться у полоні чергового мегашторму: названо найбільш ризиковані дати

Фото: з відкритих джерел

Проте вчені застерігають, що ситуація може змінитися вже 12 та 13 червня. Очікується, що високошвидкісний потік сонячного вітру, що надходить із корональної діри, підвищить ймовірність виникнення слабкої магнітної бурі, класифікованої як G1. Такі збурення зазвичай не завдають серйозної шкоди, проте можуть впливати на роботу супутників, навігаційних систем і навіть самопочуття чутливих людей. 

За останні 24 години на поверхні Сонця зафіксовано щонайменше два викиди корональної маси, потенційно спрямовані до Землі. Спеціалісти продовжують аналізувати їх склад і траєкторію, щоб оцінити можливий вплив на магнітне поле планети. Попри те, що деякі удари можуть бути дотичними і не мати сильної інтенсивності, це ще раз підкреслює необхідність моніторингу космічної погоди.

Науковці наголошують: навіть слабкі магнітні бурі можуть викликати незначні коливання у роботі електромереж, збої в роботі навігаційних систем і зміну самопочуття людей, особливо тих, хто страждає на серцево-судинні захворювання або метеочутливість. Тому важливо стежити за офіційними прогнозами та дотримуватися рекомендацій фахівців під час періодів підвищеної сонячної активності.

"Коментарі" вже писали, що після нещодавнього геомагнітного збурення ситуація в магнітному полі Землі тимчасово стабілізувалася. У вівторок, 10 червня, фахівці фіксують відносно спокійну космічну погоду, проте така тенденція може виявитися нетривалою. Експерти попереджають, що вже найближчими днями існує ризик нового погіршення геомагнітної обстановки.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини