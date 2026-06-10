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Мегашторм на Сонці вдруге дасть про себе знати: названо найбільш небезпечні дні

Експерти повідомили, коли може розпочатися новий шторм

10 червня 2026, 16:15
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Клименко Елена

Після нещодавнього геомагнітного збурення ситуація в магнітному полі Землі тимчасово стабілізувалася. У вівторок, 10 червня, фахівці фіксують відносно спокійну космічну погоду, проте така тенденція може виявитися нетривалою. Експерти попереджають, що вже найближчими днями існує ризик нового погіршення геомагнітної обстановки.

Мегашторм на Сонці вдруге дасть про себе знати: названо найбільш небезпечні дні

Фото: з відкритих джерел

Згідно з прогнозами науковців, магнітна буря рівня G1, яка спостерігалася 9–10 червня, поступово завершується. До 11 червня включно суттєвих коливань магнітного поля не очікується, тому геомагнітні умови залишатимуться переважно стабільними. Водночас уже 12 червня можливе виникнення нового геомагнітного шторму, який може вплинути на метеозалежних людей та роботу деяких технічних систем.

За наявними даними моніторингових сервісів, показник геомагнітної активності сьогодні становить близько 3,7 за К-індексом. Такий рівень належить до зеленої зони та свідчить про слабкі коливання магнітного поля Землі. За подібних умов більшість людей не відчуває суттєвого дискомфорту, хоча особи з підвищеною чутливістю до змін космічної погоди можуть скаржитися на втому, головний біль або незначне погіршення самопочуття.

Також фахівці зазначають, що резонанс Шумана, який використовується для оцінки природного електромагнітного фону планети, перебуває в межах норми. Це свідчить про відсутність значних аномалій у навколишньому середовищі. Активність Сонця наразі оцінюється як помірна: зафіксовано спалах класу C2, що відповідає жовтому рівню небезпеки та не становить серйозної загрози для Землі.

Портал "Коментарі" вже писав, що на початку другого тижня червня Земля залишається під впливом наслідків викиду корональної маси (CME), який став причиною підвищеної геомагнітної активності. Через це на планеті фіксується магнітна буря рівня G1, що відповідає слабкому геомагнітному шторму. За попередніми оцінками фахівців, збурення можуть зберігатися щонайменше до 9 червня, а їх повне згасання очікується протягом наступних двох днів.



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