Мегашторм на Солнце во второй раз даст о себе знать: названы самые опасные дни

После недавнего геомагнитного возмущения ситуация в магнитном поле Земли временно стабилизировалась. Во вторник, 10 июня, специалисты фиксируют относительно спокойную космическую погоду, однако такая тенденция может оказаться непродолжительной. Эксперты предупреждают, что в ближайшие дни существует риск нового ухудшения геомагнитной обстановки.

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Согласно прогнозам ученых, магнитная буря уровня G1, которая наблюдалась 9-10 июня, постепенно завершается. До 11 июня, включая существенные колебания магнитного поля, не ожидается, поэтому геомагнитные условия будут оставаться преимущественно стабильными. В то же время, уже 12 июня возможно возникновение нового геомагнитного шторма, который может повлиять на метеозависимых людей и работу некоторых технических систем.

По имеющимся данным мониторинговых сервисов, показатель геомагнитной активности сегодня составляет около 3,7 по К-индексу. Такой уровень относится к зеленой зоне и свидетельствует о слабых колебаниях магнитного поля Земли. В подобных условиях большинство людей не испытывают существенного дискомфорта, хотя лица с повышенной чувствительностью к изменениям космической погоды могут жаловаться на усталость, головную боль или незначительное ухудшение самочувствия.

Также специалисты отмечают, что резонанс Шумана, используемый для оценки природного электромагнитного фона планеты, находится в пределах нормы. Это свидетельствует об отсутствии значительных аномалий в окружающей среде. Активность Солнца сейчас оценивается как умеренная: зафиксирована вспышка класса C2, соответствующая желтому уровню опасности и не представляющая серьезной угрозы для Земли.

Портал "Комментарии" уже писал , что в начале второй недели июня Земля остается под влиянием последствий выброса корональной массы (CME), который стал причиной повышенной геомагнитной активности. Поэтому на планете фиксируется магнитная буря уровня G1, соответствующая слабому геомагнитному шторму. По предварительным оценкам специалистов, возмущения могут сохраняться, по меньшей мере, до 9 июня, а их полное угасание ожидается в течение следующих двух дней.