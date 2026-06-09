Потужна магнітна буря вдарила по Землі: прогноз учених щодо тривалості здивував

На початку другого тижня червня Земля залишається під впливом наслідків викиду корональної маси (CME), який став причиною підвищеної геомагнітної активності. Через це на планеті фіксується магнітна буря рівня G1, що відповідає слабкому геомагнітному шторму. За попередніми оцінками фахівців, збурення можуть зберігатися щонайменше до 9 червня, а їх повне згасання очікується протягом наступних двох днів.

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Втім, навіть після послаблення впливу поточного сонячного викиду геомагнітна ситуація може знову ускладнитися. Причиною стане високошвидкісний потік сонячного вітру, який надходить із корональної діри, розташованої поблизу центральної частини Сонця. Саме такі потоки нерідко провокують нові коливання магнітного поля Землі.

Згідно з прогнозом фахівців British Geological Survey Geomagnetism, геомагнітні збурення рівня G1 можливі впродовж 9–10 червня, а також 11–12 червня. Водночас між цими періодами очікується тимчасове послаблення активності, коли показники можуть знизитися до майже спокійного рівня.

Своєю чергою експерти Центру прогнозування космічної погоди зазначають, що найближчими днями не передбачається екстремально сильних магнітних бур. Також не прогнозуються значні радіаційні події, які могли б суттєво вплинути на роботу супутникових систем, зв'язку чи енергетичної інфраструктури.

Для оцінки сили геомагнітних бур використовується G-індекс від G1 до G5. Він безпосередньо пов'язаний із К-індексом, який вимірює рівень геомагнітної активності за дев'ятибальною шкалою. Зокрема, буря рівня G1 відповідає К-індексу 5 і вважається відносно слабкою, хоча деякі метеочутливі люди можуть відчувати погіршення самопочуття.

Науковці наголошують, що сонячна активність є змінною та може швидко змінюватися. Тому варто регулярно стежити за оновленнями прогнозів космічної погоди та уважно ставитися до власного здоров'я під час періодів підвищеної геомагнітної активності.

Портал "Коментарі" вже писав, що на початку нового тижня жителі Землі відчують вплив потужного геомагнітного шторму. У понеділок, 9 червня, фахівці прогнозують підвищену магнітну активність, яка може позначитися не лише на роботі технічних систем, а й на самопочутті метеозалежних людей.