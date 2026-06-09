Мощная магнитная буря ударила по Земле: прогноз ученых по поводу продолжительности удивил

В начале второй недели июня Земля остается под влиянием последствий выброса корональной массы (CME), что стало причиной повышенной геомагнитной активности. Поэтому на планете фиксируется магнитная буря уровня G1, соответствующая слабому геомагнитному шторму. По предварительным оценкам специалистов, возмущения могут сохраняться, по меньшей мере, до 9 июня, а их полное угасание ожидается в течение следующих двух дней.

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Впрочем, даже после ослабления влияния текущего солнечного выброса геомагнитная ситуация может снова усложниться. Причиной станет высокоскоростной поток солнечного ветра, поступающий из корональной дыры, расположенной вблизи центральной части Солнца. Конкретно такие потоки часто провоцируют новейшие колебания магнитного поля Земли.

Согласно прогнозу специалистов British Geological Survey Geomagnetism, геомагнитные возмущения уровня G1 возможны на протяжении 9-10 июня, а также 11-12 июня. В то же время, между этими периодами ожидается временное ослабление активности, когда показатели могут снизиться до почти спокойного уровня.

В свою очередь, эксперты Центра прогнозирования космической погоды отмечают, что в ближайшие дни не предусматривается экстремально сильных магнитных бурь. Также не прогнозируются значительные радиационные события, которые могли бы оказать существенное влияние на работу спутниковых систем, связи или энергетической инфраструктуры.

Для оценки силы геомагнитных бурь используется G-индекс от G1 до G5. Он напрямую связан с К-индексом, измеряющим уровень геомагнитной активности по девятибалльной шкале. В частности, буря уровня G1 соответствует К-индексу 5 и считается относительно слабой, хотя некоторые метеочувствительные люди могут испытывать ухудшение самочувствия.

Ученые отмечают, что солнечная активность переменна и может быстро меняться. Поэтому следует регулярно следить за обновлением прогнозов космической погоды и внимательно относиться к собственному здоровью во время периодов повышенной геомагнитной активности.

Портал "Комментарии" уже писал, что в начале новой недели жители Земли ощутят влияние мощного геомагнитного шторма. В понедельник, 9 июня, специалисты прогнозируют повышенную магнитную активность, которая может сказаться не только на работе технических систем, но и самочувствии метеозависимых людей.