Земля окажется в плену очередного мегашторма: названы наиболее рискованные даты

В ближайшие дни Земля может оказаться под влиянием серии магнитных бурь, о чем свидетельствуют последние данные Британской геологической службы. После незначительного выброса корональной массы 6 июня активность солнца временно снизилась и солнечный ветер вернулся к привычному фоновому уровню. На текущий день, по оценкам специалистов, магнитных возмущений на Земле не предполагается.

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Однако ученые предостерегают, что ситуация может измениться уже 12 и 13 июня. Ожидается, что поступающий из корональной дыры высокоскоростной поток солнечного ветра повысит вероятность возникновения слабой магнитной бури, классифицированной как G1. Такие возмущения обычно не наносят серьезного вреда, однако могут влиять на работу спутников, навигационных систем и даже самочувствие чувствительных людей.

За последние 24 часа на Солнце зафиксировано по меньшей мере два выброса корональной массы, потенциально направленные к Земле. Специалисты продолжают анализировать их состав и траекторию, чтобы оценить вероятное влияние на магнитное поле планеты. Несмотря на то, что некоторые удары могут быть соприкасающимися и не иметь сильной интенсивности, это еще раз подчеркивает необходимость мониторинга космической погоды.

Ученые отмечают: даже слабые магнитные бури могут вызвать незначительные колебания в работе электросетей, сбои в работе навигационных систем и изменение самочувствия людей, особенно тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями или метеочувствительностью. Поэтому важно следить за официальными прогнозами и придерживаться рекомендаций специалистов в периоды повышенной солнечной активности.

"Комментарии" уже писали , что после недавнего геомагнитного возмущения ситуация в магнитном поле Земли временно стабилизировалась. Во вторник, 10 июня, специалисты фиксируют относительно спокойную космическую погоду, однако такая тенденция может оказаться непродолжительной. Эксперты предупреждают, что в ближайшие дни существует риск нового ухудшения геомагнитной обстановки.