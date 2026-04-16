Земля опиниться під ударом потужної 5-бальної бурі: коли чекати мегашторму

Станом на 16 квітня геомагнітна ситуація на Землі залишається стабільною — жодних магнітних бур не прогнозується. Активність Сонця наразі не перевищує звичайні фонові показники, тож день має пройти без впливу на самопочуття людей чи роботу технічних систем. Водночас науковці попереджають: цей спокій буде нетривалим.

За даними фахівців, швидкість сонячного вітру перебуває на низькому рівні, що забезпечує відносно спокійну геомагнітну обстановку не лише 16 квітня, а й упродовж більшої частини наступного дня. Однак уже ближче до вечора 17 квітня ситуація почне поступово змінюватися.

Причиною стане корональна діра на Сонці — область, з якої в космос вириваються потоки заряджених частинок. Коли ці потоки досягають Землі, вони взаємодіють із магнітосферою планети, викликаючи підвищення геомагнітної активності. Очікується, що вплив цього явища посилюватиметься, і вже 18 квітня розпочнеться магнітна буря рівня G1.

Бурі такого рівня класифікуються як слабкі, проте вони все ж можуть мати певний вплив. Деякі люди в цей період можуть відчувати незначне погіршення самопочуття — втому, головний біль або емоційні коливання. Втім, серйозних ризиків для здоров’я такі явища зазвичай не несуть.

Що стосується техніки, магнітні бурі рівня G1 рідко спричиняють суттєві проблеми. Іноді можливі короткочасні перебої в роботі супутникових систем або радіозв’язку. Водночас є і позитивний ефект: у цей період полярні сяйва можуть спостерігатися в широтах, де вони зазвичай трапляються рідше. Загалом це природне явище не становить серйозної загрози, але заслуговує на увагу.

"Коментарі" вже писали, що за даними Британської геологічної служби, останні дні характеризуються стабільною геомагнітною ситуацією — з 11 квітня магнітні бурі не фіксувалися. Наразі космічна погода залишається спокійною, а показники сонячної активності перебувають у межах норми.