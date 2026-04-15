На Землю потрапить новий мегавикид: експерти попередили про вірогідність мегашторму

За даними Британської геологічної служби, останні дні характеризуються стабільною геомагнітною ситуацією — з 11 квітня магнітні бурі не фіксувалися. Наразі космічна погода залишається спокійною, а показники сонячної активності перебувають у межах норми.

Фахівці зазначають, що швидкість сонячного вітру зараз є близькою до фонового рівня, тому істотних збурень у магнітному полі Землі не очікується щонайменше до 15–16 квітня. У цей період геомагнітна обстановка залишатиметься стабільною та відносно спокійною.

Втім, починаючи з 17 квітня, ситуація може поступово змінюватися. Прогноз свідчить про наближення впливу трансекваторіальної корональної діри на Сонці, яка здатна посилити потік сонячного вітру. Це, у свою чергу, може спричинити підвищення геомагнітної активності та перші ознаки нестабільності магнітного поля Землі ближче до кінця доби 17 числа.

Водночас науковці підкреслюють, що наразі не йдеться про повноцінну магнітну бурю. Ситуація залишається під контролем, а прогнози можуть коригуватися в міру надходження нових даних спостережень.

Дослідники також продовжують вивчати природу сонячної активності. Згідно з останніми даними, джерело магнітних процесів, що впливають на космічну погоду, знаходиться глибоко всередині Сонця — приблизно на глибині 200 тисяч кілометрів, у зоні тахокліни. Саме тут формуються потужні магнітні поля, які згодом проявляються на поверхні у вигляді сонячних плям та спалахів.

Спостереження підтверджують, що всередині зорі постійно рухаються потоки плазми, які формують приблизно 11-річний цикл активності Сонця. При цьому зміни, що виникають у глибинних шарах, досягають поверхні із суттєвою затримкою, іноді у кілька років.

