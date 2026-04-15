На Землю попадет новый мегавыброс: эксперты предупредили о вероятности мегашторма

По данным Британской геологической службы, последние дни характеризуются стабильной геомагнитной ситуацией – с 11 апреля магнитные бури не фиксировались. Пока космическая погода остается спокойной, а показатели солнечной активности находятся в пределах нормы.

Специалисты отмечают, что скорость солнечного ветра сейчас близка к фоновому уровню, поэтому существенных возмущений в магнитном поле Земли не ожидается по меньшей мере до 15-16 апреля. В этот период геомагнитная обстановка будет стабильной и относительно спокойной.

Впрочем, начиная с 17 апреля ситуация может постепенно меняться. Прогноз свидетельствует о приближении влияния трансекваториальной корональной дыры на Солнце, способной усилить поток солнечного ветра. Это, в свою очередь, может повлечь за собой повышение геомагнитной активности и первые признаки нестабильности магнитного поля Земли ближе к концу суток 17 числа.

В то же время ученые подчеркивают, что речь пока не идет о полноценной магнитной буре. Ситуация остается под контролем, а прогнозы могут быть корректированы по мере поступления новых данных наблюдений.

Исследователи также продолжают учить природу солнечной активности. Согласно последним данным, источник влияющих на космическую погоду магнитных процессов находится глубоко внутри Солнца — примерно на глубине 200 тысяч километров, в зоне тахоклины. Именно здесь формируются мощные магнитные поля, которые впоследствии появляются на поверхности в виде солнечных пятен и вспышек.

Наблюдения подтверждают, что внутри звезды постоянно двигаются потоки плазмы, формирующие примерно 11-летний цикл активности Солнца. При этом изменения, возникающие в глубинных слоях, достигают поверхности с существенной задержкой, иногда в несколько лет.

