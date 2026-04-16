Земля окажется под ударом мощной 5-балльной бури: когда ждать мегашторма

По состоянию на 16 апреля геомагнитная ситуация на Земле остается стабильной – никаких магнитных бурь не прогнозируется. Активность Солнца пока не превышает обычные фоновые показатели, и день должен пройти без влияния на самочувствие людей или работу технических систем. В то же время ученые предупреждают: это спокойствие будет непродолжительным.

Фото: из открытых источников

По данным специалистов, скорость солнечного ветра находится на низком уровне, что обеспечивает относительно спокойную геомагнитную обстановку не только 16 апреля, но и в течение большей части следующего дня. Однако уже к вечеру 17 апреля ситуация начнет постепенно меняться.

Причиной станет корональная дыра на Солнце – область, из которой в космос вырываются потоки заряженных частиц. Когда эти потоки достигают на Земле, они взаимодействуют с магнитосферой планеты, вызывая повышение геомагнитной активности. Ожидается, что влияние этого явления будет усиливаться и уже 18 апреля начнется магнитная буря уровня G1.

Бури такого уровня классифицируются как слабые, однако они все же могут оказать определенное влияние. Некоторые люди в этот период могут испытывать незначительное ухудшение самочувствия – усталость, головную боль или эмоциональные колебания. Впрочем, серьезных рисков для здоровья подобные явления обычно не несут.

Что касается техники, магнитные бури уровня G1 редко приводят к существенным проблемам. Иногда возможны кратковременные перебои в работе спутниковых систем или радиосвязи. В то же время есть и положительный эффект: в этот период полярные сияния могут наблюдаться в широтах, где они обычно встречаются реже. В общем это природное явление не представляет серьезной угрозы, но заслуживает внимания.

"Комментарии" уже писали, что по данным Британской геологической службы, последние дни характеризуются стабильной геомагнитной ситуацией — с 11 апреля магнитные бури не фиксировались. Пока космическая погода остается спокойной, а показатели солнечной активности находятся в пределах нормы.