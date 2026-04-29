Земля на порозі початку нового мегапотужного шторму рівня G2: коли чекати початку бурі
Земля на порозі початку нового мегапотужного шторму рівня G2: коли чекати початку бурі

26 квітня на Сонці зафіксували кілька спалахів із корональними викидами, однак ученим поки не вдалося визначити, чи був хоча б один із них спрямований у бік Землі

29 квітня 2026, 08:30
Клименко Елена

Протягом останніх кількох днів сонячна активність залишалася відносно стабільною: швидкість сонячного вітру знизилася до звичних показників, а геомагнітне поле Землі перебувало у спокійному стані. Втім, за прогнозами фахівців, така рівновага незабаром порушиться. Британські дослідники попереджають про наближення нової хвилі космічної активності, яка може вплинути на стан магнітосфери нашої планети.

Земля на порозі початку нового мегапотужного шторму рівня G2: коли чекати початку бурі

Очікується, що вже 30 квітня Земля опиниться під впливом швидкісного потоку заряджених частинок, що виходять із так званої корональної діри на Сонці. Це явище здатне суттєво прискорити сонячний вітер і спровокувати геомагнітні збурення рівня G1. Водночас не виключається сценарій, за якого інтенсивність бурі зросте до рівня G2, що означає більш відчутний вплив на техніку та самопочуття людей.

Додатковим фактором ризику стали спалахи, зафіксовані 26 квітня. Вони супроводжувалися викидами корональної маси, однак точний напрямок цих потоків поки що залишається невідомим. Якщо частина плазми все ж рухається у бік Землі, її прибуття прогнозують на межі квітня та травня, що може підсилити вже очікувану магнітну бурю.

Фахівці також звертають увагу на підвищену активність Сонця загалом. За останній період було зафіксовано чимало спалахів середньої сили, деякі з яких потенційно спрямовані у бік нашої планети. Крім того, у південній частині Сонця формується нова корональна діра, яка з часом також може вплинути на космічну погоду поблизу Землі. Усе це свідчить про ймовірне посилення геомагнітної активності найближчими днями. 

Як вже писали "Коментарі", протягом останніх днів Сонце демонструє підвищену активність: на його поверхні зафіксовано кілька потужних спалахів, частина з яких може вплинути на стан геомагнітного поля нашої планети. За даними фахівців, ці явища здатні спричинити нову магнітну бурю, яка найближчим часом досягне Землі.



